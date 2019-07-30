Эксперты узнали, что туристы берут в duty free

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Эксперты узнали, что туристы чаще всего берут в duty free 

Рамблер 6 часов назад
В duty free туристы чаще всего покупают парфюмерию, алкоголь и товары от местных производителей.
Так, специалисты сервиса Ozon.travel опросили 2300, выяснив на что они готовы тратить деньги в ожидании рейса.
Оказалось, что перед вылетом 38% туристов покупают парфюмерию, а еще 31% опрошенных приобретают национальную еду.
А вот 16% туристов не покидают duty free без алкогольной продукции. При этом, чаще всего они покупают коньяк или виски.
Всего 8% покупают сувениры, а 6% предпочитают приобретать сладости.
При этом 72% респондентов отметили, что готовы потратить в зоне беспошлинной торговли не больше ста евро.
Новости путешествий , Видео
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