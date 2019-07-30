«Горящие туры — не миф»: зачем нужны турфирмы и как действует опытный турагент, чтобы защитить интересы туристов

Ответ на вопрос: «Зачем нужны турфирмы?» не совсем очевиден даже тем, кто работает в этой сфере. И уж тем более многие туристы, не находя аргументов в пользу турбизнеса, берутся сами организовывать свои поездки.

Очередной выпуск программы «Академики ТБГ» посвящен разбору ситуаций, в которых турфирмы оказываются незаменимыми союзниками туристов или же, напротив, могут привести к краху мечты клиента об отпуске. Экспертом по теме стала Анна Цицулина, владелица агентства «ТриАтур», входящего в Объединенную сеть ТБГ и «Горячие туры». В интервью Татьяне Дмитровой (TourDom.ru) она развернуто ответила на вопрос: «Зачем нужны турфирмы?» и подробно рассказала, как выживают агентства, чтобы не напороться на банкротства партнеров и удержать клиентов.

Эксперт уверена, невозможно теоретически провести границу — когда выгодней обращаться к туроператорам за готовым туром, а какие услуги лучше приобретать самостоятельно через общедоступные каналы. Многое зависит от специфики запроса. Поэтому агентства показывают клиенту калькуляцию, сделанную на основе предложений туроператоров и цен из поисковиков. А потом вместе взвешивают за и против и принимают решение. Большинство туристов не знают о таком подходе, потому что заведомо считают агентства «лишним звеном» и даже не интересуются их услугами.

Между тем разница в цене на тур ручной сборки и туроператорским тарифом может быть колоссальной — различаться не на 20–30%, а в 2 раза. «Коллеги наверное закидают меня чем-нибудь… но вполне реально уехать в Грецию, в Испанию за 10–15 тысяч, и даже за 6 тысяч. Горящие туры — не миф», — говорит Анна Цицулина. Отыскивать такие предложения, которые не разочаруют, несмотря на свою дешевизну, как и подбирать сложные туры, соответствующие ожиданиям клиента, — задачи турагента.

В чем же корень недоверия к турбизнесу? Одна из причин — банкротства: «Имея негативный опыт, туристы не хотят получить его еще раз. Они просто не идут ни к агентствам, ни к туроператорам после того, как им приходится таскаться по судам, выбивать собственные деньги». Еще одно отягчающее обстоятельство — появление на рынке непрофессиональных турфирм. Анна Цицулина объясняет: многие считают этот бизнес легким и красивым, поэтому зачастую в него устремляются люди без опыта, знаний, образования. Они открывают агентства, но некачественно обслуживают туристов. Соответственно, пока клиент гонится за ценой, он рискует попасть на непрофессионалов или мошенников. «Но низкая цена — не показатель ни качества, ни хорошего отеля, ни вообще того, что тур состоится».

Последняя тема стала предметом отдельного обсуждения.

Эксперт призналась, что, как и многие коллеги, использует всевозможные способы мониторинга «здоровья» поставщиков туруслуг. Первый «звоночек» — трудности с возвратом средств от туроператоров, случаи незаселения туристов. Рано или поздно они выливаются в глобальные проблемы, с которыми компании уже не могут справиться. И это еще одно преимущество профессиональной турфирмы: имея плотные контакты с поставщиками, ежедневно проводя мониторинг на рынке, опытный руководитель может предусмотреть опасные ситуации и не допустить проблем для клиентов.