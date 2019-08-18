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Что мы обычно забываем в отеле и как это вернуть 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Не стоит преждевременно радоваться, если отпуск, казалось бы, прошел идеально. Для начала стоит заглянуть в свой чемодан и посмотреть, все ли на своих местах? Если же все-таки что-то ценное осталось в отеле, не нужно поддаваться панике, ведь есть несколько способов вернуть вещь обратно.
Чаще всего люди забывают зарядные устройства, одежду, косметику, книги и сувениры. И если отсутствие всего этого в своем чемодане еще можно пережить, то вот с утерей документов, техники или ключей едва ли можно смириться.
Если постоялец забыл что-то в отеле, в большинстве случаев администрация постарается принять сторону гостя и, возможно, даже проведет внутреннее расследование, если была утеряна особо ценная вещь. Например, проверит камеры наблюдения, чтобы понять, где посетитель мог лишиться пропажи.
Но даже, если вы обнаружили, что потеряли в отеле что-то важное только по приезде домой, не стоит отчаиваться. Если администрация найдет пропажу, она непременно пришлет вам посылку с ней, вот только все расходы на это вам придется оплатить самостоятельно. И не забудьте сообщить в гостиницу о том, что вы что-то потеряли. Сами отели редко связываются с гостями в таких случаях.
Однако, если за вещью никто не обратился, вещь отдают либо тому, кто ее нашел, либо на благотворительность.
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