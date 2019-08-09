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Что мы всегда делаем в отеле, но никогда дома 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Пребывание в отеле порой само по себе превращается в увлекательное приключение, ведь там мы можем позволить себе множество вещей, которые не позволяем дома.

Сделать из ванны сауну

На самом деле, занятие это не самое распространенное, но лишь потому, что не многие о нем догадываются. А всего-то стоит набрать в ванну и умывальник самую горячую воду, а после этого зайти в ванную комнату и подоткнуть под дверь полотенце, чтобы не выходил пар.

Ходить в неглиже

Эту безобидную радость не все могут позволить себе дома — кто-то живет на первых этажах, кто-то с соседями по квартире. В отеле же вам никто не помешает, если только вы не покинете пределы своей комнаты. Или если вы не в Сингапуре, где ходить голым дома или в отеле запрещено законом.

Забираем баночки с косметикой

Кажется, эту шалость хоть раз в жизни позволял себе каждый человек. С одной стороны, это вроде как некрасиво, с другой — все шампуни и гели входят в операционные издержки отеля, а значит, даже если вас поймают с поличным, вряд ли кто-то станет наказывать.

Игры на кровати

Попрыгать на кровати, построить замок из подушек и одеяла или же устроить подушечный бой с попутчиком, — это ли не настоящая радость? Дома бы пришлось все заправлять, стирать и убирать, а здесь — веселись, не хочу.
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