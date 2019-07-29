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Как подготовиться к полету с ребенком 

Детстрана.ру 59 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Пришла пора отпусков, и, вероятно, вы планируете отдохнуть вместе с детьми. Особой задачей обычно представляется перелёт на самолёте с ребёнком. Чем его занять, как облегчить перегрузки, как организовать все максимально грамотно? Мы составили небольшую памятку, которая действительно поможет вам подготовиться.

Что предусмотреть

Если вы путешествуете с коляской, обязательно уточните накануне вылета, можно ли будет довезти грудничка в коляске до трапа. Варианты могут быть разные: некоторые авиакомпании обязывают родителей сдать у трапа только шасси от коляски, а автолюльку или люльку разрешают взять в салон, другие разрешают брать на борт коляску-трость, третьи вообще обязуют сдавать коляски в багаж при регистрации.
В некоторых самолётах в первом ряду предусмотрены настенные крепления для детской люльки. О наличии таких на рейсе и возможности заказать люльку также стоит уточнить заранее у авиакомпании.
Ещё один вариант посадки с младенцем, предусмотренный в некоторых авиакомпаниях, — оплатить дополнительное место и поставить на него люльку.
Пройдите регистрацию заранее и по возможности выбирайте удобное место. Сидеть с малышом на среднем из трёх кресел между двумя незнакомыми людьми или сидеть у прохода и постоянно вставать, впуская и выпуская других пассажиров, — не самое приятное занятие.
Если вы кормите грудью, не забудьте надеть бельё и одежду для кормящих, а также захватить пелёнку, платок или слинг (в случае, если вам некомфортно кормить на людях).

Что взять с собой

Впитывающую пелёнку (подстелить для пеленания), запас подгузников, влажных и сухих салфеток.
Детское питание и аксессуары (бутылочки, ложки и пр.). Если малыш на искусственном вскармливании, насыпьте в бутылочки сухую смесь. Поскольку готовая смесь долго не хранится, развести её лучше прямо в самолёте — там всегда найдётся питьевая вода и кипяток.
Бутылочку с питьевой водой разрешённого объёма (обычно это 100 мл) — на случай, если малышу захочется пить во время взлёта или посадки.
Пустышки, прорезыватели, любимые игрушки и книжки ребёнка — на случай, если он не будет спать всё время.
Слинг — с его помощью вы обезопасите младенца (вы будете пристёгнуты ремнём, а ребёнок зафиксирован в слинге). К тому же, так у вас освободятся руки, и вы сможете поесть или почитать книгу.
Детские капли в нос для облегчения дыхания и капли в ушки (проконсультируйтесь с педиатром, какие вам подойдут).
Сменный комплект одежды и тёплую одежду, даже если вы летите летом (в самолётах работают кондиционеры, и может быть холодно).
Рулон пищевых пакетов на все случаи жизни (собрать мусор, завернуть грязную одежду и пр.).

В самолёт с дошкольником

Что предусмотреть

Если малыш всё ещё катается в коляске, опять же нужно решить, когда вы будете сдавать её в багаж.
Для ребёнка старше 2 лет нужно уже отдельное место, на руках везти его нельзя — имейте это в виду, когда будете покупать билеты.
Зарегистрируйтесь на рейс заранее и выбирайте места так, чтобы малыш сидел у окна. Во-первых, так он меньше будет контактировать с окружающими. Во-вторых, ему обязательно захочется посмотреть в иллюминатор.
Если вы летите с ребёнком или детьми без других взрослых, положите все документы и ценности в поясную сумку, чтобы не нервничать каждый раз, когда будете отводить чадо в туалет или гулять с ним по проходу.
Малышу обязательно захочется походить по салону и попрыгать на кресле. Возьмите для него удобную обувь, которую легко снимать и надевать.
Если перелёт долгий, ребёнок захочет поспать. Подумайте, как будете его укладывать. Удобнее всего захватить с собой небольшую подушку (в самолётах обычно выдают жалкое подобие подушек) и уложить ребёнка к вам на колени.
В самолёте вам придётся постоянно отвлекать и развлекать малыша, чтобы он не сходил с ума и не капризничал. Подумайте, в какие игры вы сможете поиграть во время перелёта, какие книжки почитаете, какие мультики закачаете на планшет и пр.
Если кроха совсем недавно приучилась к горшку, лучше не рисковать и надеть в дорогу подгузник — вам так будет спокойнее.
На случай, если ребёнок убежит от вас в аэропорту, купите ему часы с трекером или браслет, где будут написаны имя ребенка и ваш номер телефона. И обязательно проведите беседу накануне поездки: расскажите малышу о том, почему страшно потеряться, проверьте, что он знает своё имя, имена родителей и домашний адрес.

Что взять с собой

Запас подгузников (если ещё пользуетесь), влажных и сухих салфеток.
Детское питание, если оно необходимо. Удобнее всего брать в дорогу не баночки и контейнеры, а паучи с фруктовыми пюре, печенье, бананы, небольшие пакетики с соками и кашами.
Бутылочку с питьевой водой разрешённого объёма (обычно это 100 мл), если думаете, что ребёнок попросит пить раньше, чем стюарды предложат напитки.
Игрушки для путешествия. Удобнее всего брать с собой игровые наборы с карточками, магнитную доску, доску для рисования, наклейки. Также захватите несколько небольших книжек и планшет или смартфон с мультиками (даже если ваше чадо не смотрит мультики, в самолёте может возникнуть безвыходная ситуация, когда ребёнка нужно будет срочно успокоить).
Сменный комплект одежды и тёплую одежду. Самая частая причина переодеваний в самолёте — пролитый на себя сок или чай.
Детские капли в нос для облегчения дыхания и капли в ушки.
Конфетки для сосания (облегчают заложенность ушей на взлёте и посадке).
Таблетки или браслет от укачивания (при необходимости).
Рулон пищевых пакетов.

В самолёт с младшим школьником

Что предусмотреть

С маленьким ребёнком вас вряд ли рассадят: как минимум будут против другие пассажиры. А вот посадить вас раздельно со школьником вполне могут. Поэтому регистрируйтесь на рейс онлайн и выбирайте места заранее.
В таком сознательном возрасте у ребёнка уже может появиться страх полётов. Если ваше чадо излишне беспокоится и волнуется, посетите педиатра перед поездкой и уточните, можно ли малышу какие-то успокоительные медикаменты или отвары трав, которые помогут справиться с эмоциями.
Подросшего ребёнка вы вряд ли будете всё время вести за руку, а потому лучше приобрести для него часы с трекером на случай, если вы разминётесь в толпе.

Что взять с собой

Плеер с любимой музыкой ребёнка, гаджеты с играми, планшет с мультиками плюс удобные наушники.
Интересную книжку. Игры для путешествий, которые не занимают много места. Например, головоломки.
Если вы летите в жаркий день, захватите для ребёнка кофту, джинсовую куртку или ветровку.
Подушку под шею малышу, если перелёт долгий.
Влажные и сухие салфетки.
Бутылочку с питьевой водой.
Перекус на случай, если ребёнок не станет есть ничего из предложенного меню.
Детские капли в нос для облегчения дыхания и капли в ушки.
Леденцы.
Таблетки или браслет от укачивания (при необходимости).
Рулон пищевых пакетов.
Удобный рюкзак для ребёнка, куда он сможет положить свои вещи.
Разумеется, если ребёнок приболел или постоянно принимает какие-либо лекарства, их обязательно нужно взять в самолёт. И главное, что нельзя забывать, — хорошее настроение. Отличного путешествия вам!
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