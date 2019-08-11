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Секретные фразы, о которых не должны знать пассажиры самолета 

Рамблер 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Каждый человек, часто летающий на самолетах, наверняка хоть раз в жизни слышал странный диалог между бортпроводниками. На самом деле странным он кажется лишь со стороны, ведь стюардессы и стюарды просто используют кодовые фразы, чтобы обсудить нюансы, о которых пассажиры не должны знать.

Синий сок

На языке бортпроводников это сочетание слов обозначает отнюдь не необычный напиток, а всего лишь неисправность туалетов. Но дабы "ангелам неба" не терять лицо, они используют эту кодовую фразу.

Товарищ командир

Если полет проходит спокойно и гладко, стюардессы обращаются к капитану корабля по имени и отчеству. Однако, если вы услышите, как бортпроводница говорит "товарищ командир", очевидно, что-то в самолете пошло не так.

Нести ли рыбу

Если неожиданно стюардесса интересуется у пилотов по селекторной связи, стоит ли ей нести в кабину рыбу, это крайне тревожный сигнал. Значит, на борту возникли серьезные проблемы.

Умка

Этот милый термин появился от аббревиатуры UM — Unaccompanied Minor, что переводится с английского как "несопровождаемый несовершеннолетний". Юным путешественникам, как правило, вешают на шею сумку с документами и буквами UM, а отвечает за них старшая бортпроводница.

Господин капитан

Если стюардесса просит разрешения зайти к летчикам в кабину, используя фразу "господин капитан", дверь ей не откроют. Этим словосочетанием бортпроводники пользуются лишь в одном случае, — когда самолет захвачен и к пилотам пытается проникнуть террорист.
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