Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в отеле нельзя заправлять кровать и оставлять включенным ТВ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие люди, покидая отель, нередко самостоятельно заправляют кровать. Одни делают это в силу привычки, другие просто хотят помочь горничным. Однако в любом случае заправлять кровать не стоит.
Дело в том, что убранная постель лишь мешает персоналу выполнять свою работу. Прежде всего, если кровать будет заправлена, они потратят на уборку номера больше времени и сил. Придется разбирать сложенные одеяла, менять постельное белье и стелить новое.
Кроме того, заправив постель самостоятельно, вы можете подставить будущих жильцов. Порой гости убирают кровать настолько идеально, что горничным кажется, будто в номере уже были их коллеги. А затем заселяются новые постояльцы и спят на старых простынях.
Если вам все же очень хочется помочь персоналу, просто снимите полотенца и простыни и оставьте их на кровати.
Кстати, вот еще одно правило, которое облегчит горничным жизнь. Покидая номер, всегда выключайте телевизор. Шум не позволяет понять, есть сейчас кто-то в комнате или нет, из-за чего персоналу приходится звонить на ресепшн и уточнять этот момент.
Комментарии2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агрессивная рыба атаковала туристов в Испании
В Лондоне открылся бар с искусственным интеллектом
Минздрав: купание в Балтийском море опасно
Почему важно писать отзывы об отелях1
«Хочется найти русский дух»3
Видео
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
04:58
Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете
Новости путешествий
13:18
Самые опасные вулканы мира
Новости путешествий
12:04
Заброшенные города бывшего СССР
Новости путешествий
00:36
Куда ездят туристки ради женского удовольствия
Новости путешествий
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
00:16
Российский турист погиб во время шторма в Абхазии
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение