Почему в отеле нельзя заправлять кровать и оставлять включенным ТВ

Многие люди, покидая отель, нередко самостоятельно заправляют кровать. Одни делают это в силу привычки, другие просто хотят помочь горничным. Однако в любом случае заправлять кровать не стоит.

Дело в том, что убранная постель лишь мешает персоналу выполнять свою работу. Прежде всего, если кровать будет заправлена, они потратят на уборку номера больше времени и сил. Придется разбирать сложенные одеяла, менять постельное белье и стелить новое.

Кроме того, заправив постель самостоятельно, вы можете подставить будущих жильцов. Порой гости убирают кровать настолько идеально, что горничным кажется, будто в номере уже были их коллеги. А затем заселяются новые постояльцы и спят на старых простынях.

Если вам все же очень хочется помочь персоналу, просто снимите полотенца и простыни и оставьте их на кровати.

Кстати, вот еще одно правило, которое облегчит горничным жизнь. Покидая номер, всегда выключайте телевизор. Шум не позволяет понять, есть сейчас кто-то в комнате или нет, из-за чего персоналу приходится звонить на ресепшн и уточнять этот момент.