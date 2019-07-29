5 самых дорогих отелей Греции

Пять мест, о которых мы расскажем вам, максимально соответствуют нашим представлениям о садах Эдема. С той лишь разницей, что на земле действуют диаметрально противоположные законы. Ведь, как известно, попасть в царство божье богатому человеку весьма проблематично. А вот оказаться в земном раю, имея на банковском счету энное количество нулей, вполне возможно. Так что предлагает Греция за фантастические деньги?

Grand Resort Lagonissi

Лагонисси, Аттика

Royal Villa € 33 000 По данным британской газеты Daily Telegraph, Royal Villa Grand Resort Lagonissi является одним из самых дорогих гостиничных номеров в мире. Стоимость проживания составляет около €33 000 за ночь. Останавливаются в ней звезды уровня Леонардо Ди Каприо , который был одним из многих селебрити, забронировавших Королевскую виллу.

Находящийся в одноименном городе в 40 км к югу от Афин, курорт расположен на частном полуострове, который предлагает не только роскошные номера, люксы и виллы, но также рестораны изысканной кухни, спа-центры, спортивные площадки, теннисные поля, пристань для яхт и роскошные магазины.

turizm

Вилла площадью 410 м² состоит из трех спален, двух бассейнов, кухни и зоны барбекю. Здесь есть: деревянная гардеробная, мраморные ванные комнаты, камин, отдельный кабинет с массажным столом, дистанционно управляемые матрасы и шторы, полы с подогревом и частная парковка, сад 640 кв², а также сауна, частный пляж, круглосуточные услуги дворецкого, шеф-повара и пианиста.

Elounda Peninsula All Suite Hotel, Six Senses Spa

Элунда, Крит

Вилла Peninsula Residence €30 000 Королевские удобства и природные красоты Крита хорошо сочетаются в этом курортном отеле, до которого можно добраться только по частной дороге. В отеле есть бары с огромными балконами, ресторан для гурманов, винодельня Kelari, поле для гольфа, бутики, спа-центр, вертолетная площадка, пристань для яхт и центр водных видов спорта.