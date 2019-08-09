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Места в самолете, к которым лучше не прикасаться 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Во время перелета нам неизбежно приходится дотрагиваться до различных поверхностей на борту корабля. Порой мы делаем это случайно, порой вполне осознанно. Так или иначе, когда в следующий раз отправитесь в путешествие на самолете, постарайтесь не касаться хотя бы этих мест.

Подголовник

Неожиданно, но это факт. Как выяснили канадские ученые, решившие изучить стерильность салона самолета, именно на подголовниках скапливается больше всего бактерий. В том числе кишечная палочка.

Карман на спинке кресла

Мы любим класть туда книги, гигиенические принадлежности и даже еду. А между тем в карманах находится не меньше вредоносных бактерий, чем на подголовнике. Иногда кишечная палочка соседствует с плесенью.

Ручка дверцы в туалет

Не дотронешься — не откроешь, но во всяком случае можно сделать это салфеткой. Вряд ли такая мера предосторожности покажется вам излишней, когда вы узнаете, что на ручках скапливаются гемолитические бактерии, к которым относится стафилококк.

Откидной столик

Подобно своим соседям, столики, за которыми мы обедаем, кишат гемолитическими микроорганизмами и плесенью.

Ремень безопасности

По сравнению с предыдущими пунктами на ремнях безопасности аэробных бактерий меньше всего, однако они все равно присутствуют. Ученые изучили 100 самолетов, и дрожжевые грибки на пару с плесенью присутствовали на трети из них.
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