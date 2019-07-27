В аэропорту Шереметьево объяснили очередь на входе

Очередь на вход в один из терминалов московского аэропорта Шереметьево , которая попала на видео, образовалась из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей, но ситуация нормализовалась в течение 15 минут, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова

Ранее РЕН ТВ сообщило, что в сети появилось видео, снятое пассажирами у входа в один из терминалов в аэропорту Шереметьево. На кадрах пассажиры, столпившись у дверей, стоят в очереди с багажом и не могут пройти в здание.

"Большой поток единовременно прибывших на вылет людей в терминале F. Ситуация нормализовалась в течение 15 минут",

— сообщила Захаренкова в субботу.