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В аэропорту Шереметьево объяснили очередь на входе 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Очередь на вход в один из терминалов московского аэропорта Шереметьево, которая попала на видео, образовалась из-за большого потока одновременно прибывших на вылет людей, но ситуация нормализовалась в течение 15 минут, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Ранее РЕН ТВ сообщило, что в сети появилось видео, снятое пассажирами у входа в один из терминалов в аэропорту Шереметьево. На кадрах пассажиры, столпившись у дверей, стоят в очереди с багажом и не могут пройти в здание.
"Большой поток единовременно прибывших на вылет людей в терминале F. Ситуация нормализовалась в течение 15 минут",
— сообщила Захаренкова в субботу.
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Новости путешествий , Анна Захаренкова , Аэропорт Шереметьево , РЕН ТВ , РИА Новости
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