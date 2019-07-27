За что иностранцы любят путешествия по России

На сайте Quora в Интернете побывавшие в России туристы из других стран обмениваются впечатлениями о стране. В большинстве своем они отмечают неожиданную после телепрограмм с критикой России дружелюбность местных жителей и безопасность Москвы и Санкт-Петербурга, двух наиболее туристических городов страны.

Помимо "матрешек", музеев, балета и красоты россиянок, иностранцам в России нравится следующее:

Шашлык, супы и хлеб

Невероятный sashlik (имеется в виду шашлык) и "самый вкусный хлеб в моей жизни" попробовал пользователь Dan Bryan из Чикаго, приехав в гости к русским друзьям в Ставропольский край. Кавказской кухней и русскими супами восторгается большинство туристов.

Дешевизна

Спасибо санкциям и упавшему курсу рубля, теперь Россия — одно из самых дешевых туристических направлений мира. Для жителей Европы и США в России сейчас невероятно дешевый транспорт, различные услуги типа и походы в рестораны. Также заметно упали цены на проживание — многие россияне пытаются подзаработать, сдавая свое жилье, и конкуренция за туристов заставляет их снижать запросы. Если до 2014 года комнаты в Москве через сайт airbnb в среднем сдавали за 30 евро за ночь, то сегодня легко можно найти предложение за 10-15 евро.

Природа

Южную Россию и предгорья Кавказа американцы сравнивают со штатом Орегон и отмечают красоту местных туристических троп. Туристы летают на Байкал, множество иностранцев добираются до Казани и Нижнего Новгорода. Скоростные электрички из Москвы и Санкт-Петербурга сделали эти города доступными для визита на выходные.

Узнаваемость на фото

Фотография на фоне храма Василия Блаженного делает большинство иностранцев, бывающих в Москве. Эта достопримечательность остается самой фотографируемой из российских. Этот собор — одно из самых узнаваемых зданий в мире и входит во "обязательный список мест, которые надо увидеть", у большого числа путешественников.