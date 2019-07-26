Купили кота в мешке. Как отпуск в Турции обернулся кошмаром для российских туристов

Дмитрий и Валентина Панкратовы рассказали, что в одном из пятизвездночных отелей Турции вынуждены были жить без света, воды и еды. Пара приехала на побережье Антальи в долгожданный отпуск, где их ждал шокирующий сюрприз.

По их словам, вместо обещанного отеля их поселили в старую гостиницу, где с потолка течет вода, в номерах не убираются, а в столовой приходится есть из грязной посуды.

«Когда мы попали туда, мы поняли, что мы попали в отель, у которого нет звезд и вообще быть не может ни при каких условиях», — поделились супруги.

У Панкратовых это уже четвертая поездка в Турцию, но с таким столкнулись впервые. Путешественников подвела «Фортуна». Это особый вид продажи путевок, когда турист покупает тур, но не выбирает конкретный отель и до последнего не знает его название.

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Это делается для того, чтобы нельзя было посмотреть фотографии и прочитать отзывы других. Но ожидания Дмитрия и Валентины от такой поездки «на удачу» столкнулись с суровой реальностью. Туристы рассказали, что столкнулись с массовыми отравлениями из-за грязной посуды и некачественной воды, которую постояльцам отеля разливали по системе «все включено». На просьбы туристов переселить их в другой отель — многие туроператоры предлагали эту услугу, но с доплатой до 70 000 рублей.

«Первое, куда заходишь всегда, заезжая в гостиницу, это санузел посмотреть. Вот, пожалуйста, грибок или что это. У нас супер-пупер отель. Который стоит 93 тысячи. Вот тут мы моемся. Знали бы, привезли бы с собой пемолюкс, губочки, почистили бы», — рассказали постояльцы.

Телеканал «360»

В отеле, по словам туристов, постоянные перебои с электричеством и подачей воды. Как отметил Дмитрий, в такой же ситуации оказались и другие российские туристы, проживающие в этом отеле.

«В отеле тарелки все разбитые. Они все жирные. Как я могу маленькому ребенку положить? Он пятнами пошел неизвестно отчего», — пожаловался Дмитрий.