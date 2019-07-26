26 июля в социальных сетях Facebook и VKontakte развернулся флешмоб. Туристические агентства размещают посты с хештегом #скидки_это_зло, предупреждая туристов об опасности покупки тура со скидкой.
Трудно сказать, кто стал инициатором движения, которое охватило самые разные города.
Участники акции негодуют по поводу большого числа фрилансеров-надомников, которые продают туры через соцсети: «У этих самозванцев нет ни подтверждающих законную деятельность документов, ни своего офиса! Просто попросите такого интернет-агента выслать вам договор с туроператором и адрес места работы, и, скорее всего, он испарится в ту же минуту».
Агенты хотят донести до клиента — бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а на качественный продукт скидку никто не даст.
«Мои туристы рассказали историю своих знакомых — те купили подозрительно дешевый тур в Абхазию и… никуда в итоге не уехали»,
— рассказывает представительница омского турагентства «Калейдоскоп».
«Покупая тур со скидкой, вы рискуете остаться без отдыха. Быстро и охотно демпингуют только фирмы-однодневки или недобросовестные компании, желающие поскорее заработать»,
— предостерегают участники.
«В туризме нет скидок — есть только спецпредложения»,
— сказано в одном из постов.
Турагенты призывают не забывать, сколько ежегодно поступает жалоб от туристов, которые не улетели на отдых и не могут получить обратно свои деньги:
«Внимательно читайте свой договор, задавайте вопросы, узнавайте и проверяйте номер своего бронирования на сайте туроператора».