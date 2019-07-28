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Как путешествовать при аэрофобии 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Туристам-аэрофобам — людям, боящимся путешествовать самолетами — приходится сложнее остальных. Мало того, что надо выкроить на отпуск деньги, еще времени на поездку уходит в разы больше! Однако есть решение. Во-первых, можно соединить отпуск с самой поездкой или разбить поездку на несколько этапов. Во-вторых, можно найти удаленную работу: тогда можно будет не ограничивать себя в поездке по времени.

На перекладных

Из европейской части России автобусами или поездами можно добраться до любого европейского города. Даже в Лондон можно добраться без самолета — поездом из Парижа или Брюсселя или автобусами, которые по ночам пересекают Ла-Манш на паромах, а днем используют "Евротуннель". Если здоровье позволяет, можно ехать на поездах или автобусах ночью и изучать достопримечательности днем. Пример маршрута: Москва-Вильнюс, Вильнюс-Варшава, Варшава-Прага и обратно.

На автомашине

Путешествие за рулем собственной машины доступно всем. Главное — оформить на авто страховку в виде "Зеленой карты", требуемую законом. За день в спокойном режиме водитель может проехать примерно 250-400 километров. Это даст время и пообедать, и посетить маленькие городки по дороге.

Паром

Из Санкт-Петербурга, Таллинна и Хельсинки по Балтийскому морю ходят недорогие паромы. Если покупать билет заранее, он может обойтись всего в 100-200 рублей с человека при 4-местном размещении в каюте (по акции). За одну поездку можно побывать в 3-4 балтийских столицах.

Поезд

Многие иностранцы специально приезжают в Россию, чтобы проехать по Транссибирской магистрали. Это для них мечта и путешествие всей жизни. А россияне живут рядом, виза им не требуется — но пользуются такой возможностью редко. А ведь поездом можно уехать не только во Владивосток, но и в Китай.

Избавиться от аэрофобии

Есть специальные курсы, помогающие справиться с аэрофобией. Для начала надо понять, чем она вызвана: боязнью конкретно самолетной аварии или клаустрофобией — боязнью закрытого пространства. В зависимости от причин выбирается метод психологической тренировки, направленной на смягчение фобии.
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