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Как знаменитый турист из США погиб в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Фейсбук
Урожденец американского Бостона, позже переехавший в Женеву (Швейцария), 61-летний Рон МакГерити приехал в Россию во второй раз в 2014 году в рамках своего мирового турне как "посланец мира" — он собирал деньги на благотворительные проекты и показывал людям, что граждане разных стран не должны бояться друг друга. До этого он уже путешествовал по России в 90-х годах. Ко времени второго визита МакГерити объехал более 50 стран на своем лигераде — велосипеде, позволяющем управлять им полулежа. На нем же он покорял и дороги России.
Поначалу все шло прекрасно. Путешественник проехал от Москву до Костромы через Переяславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль. Он планировал проехать по всему Золотому кольцу России, посетить Нижний Новгород, Тольятти и Астрахань. Всего МакГерити собирался провести в России 4 месяца. Однако путешествие трагически оборвалось около 6 часов вечера 24 июля 2014 года, когда на велосипед туриста налетел грузовик "ГАЗ", за рулем которого был пьяный 50-летний водитель из Иваново Николай Максимов. ДТП произошло на трассе между Костромой и Иваново и попало на видеорегистратор следовавшей во встречном направлении машины. На видео отчетливо видно, как грузовик, сбивший велосипедиста, скрывается с места происшествия. Его сразу стали преследовать очевидцы трагедии и догнали через 27 километров. Когда они сдали лихача дорожной полиции, выяснилось, что Максимов пьян. Позже за свое преступление водитель "ГАЗа" получил 3 года заключения.
МакГерити пытался разбить устоявшиеся штампы и показать всему миру, что Россия — европейская страна, которую не стоит демонизировать. В интернет-обсуждениях его гибели иностранные пользователи упоминали опасность путешествий на велосипеде, "особенно в стране, где процент алкоголиков среди населения так высок, как в России".
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Новости путешествий , Николай Максимов , ГИБДД
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