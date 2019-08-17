О чем нужно знать перед первым полетом на самолете

Как и любой новый опыт, первый полет на самолете — это всегда волнительно. Однако, если заранее знать, чего ожидать от такого путешествия, можно не только избавиться от волнения, но и получить удовольствие от перелета.

Посадка в самолет

Перед тем, как пройти в самолет в зале ожидания вас встретит сотрудник авиакомпании. Он попросит предъявить посадочный талон, затем оторвет от него корешок контроля и покажет, куда вам следует пройти на посадку. Как правило, до трапа пассажиров доставляют специальные автобусы, но в некоторых аэропортах существует специальный телескопический мост, пройдя через который, вы окажетесь на борту корабля.

Если вам не удастся найти свое место в самолете, обратитесь к бортпроводникам. После того, как все пассажиры займут свои места, стюардессы проведут инструктаж на случай экстренной ситуации. Вы узнаете, как пользоваться кислородной маской, где находятся аварийные выходы и в каком порядке следует покидать самолет.

Взлет и приземление

Начало и конец полета самые ответственные этапы для пилотов. Но не только для них, — от пассажиров также требуется соблюдение определенных правил. На взлете и посадке спинки кресел должны быть приведены в вертикальное положение, а шторки иллюминаторов открыты. Кроме того, вам необходимо будет выключить все электронные устройства в начале и конце полета, поскольку они создают помехи для диспетчеров.

Немаловажно помнить и о том, что во время набора высоты или снижения у людей, имеющих проблемы с давлением, могут возникнуть неприятные ощущения. В частности, — заложенность ушей. Избежать ее помогут беруши, а также жвачка — жевательные движения снимают напряженность.

Полет

Если для своего первого полета вы выбрали не лоукостер, и перелет длится больше часа, скорее всего вам предложат еду. Меню зависит от времени суток и авиакомпании. Где-то пища довольно скромная, а где-то даже не уступает приличному кафе. Из других приятных бонусов — газеты, которые нередко предлагают местные авиалинии.

Скоротать время в длительном полете можно почитав книгу, посмотрев фильм или просто проспав весь перелет, чтобы оказаться в новом месте бодрым и полным сил.