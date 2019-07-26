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Секретная столовая в Шереметьево: как поесть за 150 рублей 

Рамблер 1 час назад
Боясь оказаться в пробке и опоздать на самолет, вы решили не завтракать и отправились в аэропорт. Оказалось, что опасения были напрасны: в пробку вы не попали, до вылета еще целых три часа, но вот проблема, — очень хочется есть, а цены в аэропорту как всегда завышены. Однако отнюдь не везде.
Мало кто знает о том, что в московском аэропорту Шереметьево существует секретная столовая, где стоимость блюд вас приятно удивит.
Находится она в терминале F, а поскольку он связан с E и D добраться до нее можно из любой части аэропорта. Оказавшись в терминале F, пройдите к лифтам, которые находятся за рестораном и эскалатором. Затем садитесь в левый лифт, тот, что №1, и поезжайте до четвертого этажа. Второй лифт до него не идет, поэтому, если вы по ошибке сели в него, выйдите на пятом этаже и спуститесь вниз.
Выйдя из лифта вы моментально увидите рекламный щит Pepsi, а на нем указатель направо "Кафе free-flow" — вам туда. Столовая действует по системе самообслуживания: берете поднос и набираете любой понравившейся еды. Оплата происходит на кассе, принимают как наличные, так и карты. Кстати, кафе работает круглосуточно, так что даже ночью голодать вам не придется.
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Новости путешествий , Видео , Аэропорт Шереметьево
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