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Постельные клопы в отеле: как не привезти их домой 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что укусы клопов безболезненны, они вызывают покраснение, припухлость и кожный зуд. Не говоря уже о том, что постельные клопы быстро размножаются и могут не только испортить вам отпуск, но и приехать вместе с вами домой.
Дабы избежать встречи с паразитами, выбирая гостиницу, нужно тщательно изучить отзывы. Если предыдущие постояльцы столкнулись с насекомыми, сразу исключайте для себя этот отель.
Далее, собирая вещи, оставьте в чемодане место для полиэтиленовых пакетов или пластиковых чехлов, куда вы положите одежду и белье.
Оказавшись в номере, перед тем, как открыть чемодан, внимательно изучите комнату на предмет клопов. Насекомые оставляют после себя черные следы из переработанной крови, их яйца напоминают рис, а шкурки личинок желтого цвета. Особое внимание обратите на матрас, плинтусы, ящики прикроватных тумбочек, верх обоев и шторы.
Если вам все-таки удалось обнаружить следы клопов, покиньте номер и попросите администрацию переселить вас на пару этажей выше или ниже.
Если же переселиться не удалось, соблюдайте следующие правила:
  • Не оставляйте одежду в открытых местах
  • Храните все в пакетах или чехлах
  • Чемоданы и сумки старайтесь класть подальше от стен и кровати
  • По возможности оставьте большую часть вещей в ванне, — клопов она не интересует, в основном они сконцентрированы близ кровати
По приезде домой без промедлений постирайте все вещи и высушите в специальном автомате на максимальной температуре. Чтобы наверняка уничтожить клопов, повторите эту процедуру несколько раз.
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