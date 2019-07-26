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Названы страны, опасные для российских детей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Стало ясно, в каких странах дети российских туристов болеют больше всего. Об этом говорят результаты исследования «Альфа-страхование».
Специалисты проанализировали в каких странах туристы из РФ обращались за медицинской помощью для своих детей в 2017-2018 годах.
Оказалось, что с большим отрывом первое место по опасности для детей заняла Болгария (29,5%). Еще 10% обращений поступало во время отдыха в Турции, причем большинство из них касалось здоровья детей возрастом до трех лет.
Почти такой же процент обращений в Испании. Далее по опасности для детей названы Кипр, Таиланд, Греция, Черногория, Италия, ОАЭ и Германия.
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