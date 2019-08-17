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Правда ли, что самолет — самый безопасный транспорт 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если каждое путешествие на самолете равносильно для вас кошмарному сну, вспомните о статистике транспортных происшествий.
Удивительно, но совсем немногие пьют успокоительное, садясь в автомобиль, а вот людей с аэрофобией огромное множество. При этом, если верить цифрам, самолет действительно самый безопасный вид транспорта.
Да, в это не сильно верится, когда лента новостей в очередной раз пестрит сводками чудовищной авиакатастрофы. Но стоит понимать, что о ней говорят так много лишь потому, что авиакатастрофы — редкость.
По данным Ассоциации безопасности международного дорожного движения, в автокатастрофах ежедневно погибает более трех тысяч человек. То есть 1, 3 млн людей в год, и это, если не считать раненых и пострадавших. В то время, как на 16 миллионов перелетов приходится всего одна авиакатастрофа.
Кстати, если у вас не вызывают доверия коммерческие самолеты, — очень зря, ведь доказано, что они куда безопаснее частных. Дело в том, что на частных самолетах предусмотрено гораздо меньше мер безопасности, и ко всему прочему пилоты не проходят перед разрешением на полет строгий отбор. И даже в таких условиях в частных самолетах погибает гораздо меньше людей, чем в трагедиях, связанных с другими видами транспорта.
Если вы все равно не можете побороть свою аэрофобию, отдайте предпочтение автобусу или поезду и только в крайнем случае выбирайте автомобиль.
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