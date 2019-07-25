Бизнесмен отправился в путешествие длиной в 7 лет

Бизнесмен из Питера уехал на велосипеде из бамбука в кругосветное путешествие. Он хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса, как человек, впервые совершивший самое продолжительное путешествие. Отчаянный петербужец намерен странствовать 7 лет и покорить 7 вершин на всех континентах мира. Мужчина уже 10 месяцев в пути и только зрителям телеканала «360» передает горячий привет из Южной Африки.

Как только Константин Колотов достиг возраста Христа, и ему исполнилось 33 года, он понял, что в жизни надо что-то менять. Бросил работу, обнял родителей и уехал в невероятное кругосветное путешествие.

360tv.ru

Но, конечно, была еще одна серьезная причина, по которой он решился на столь серьезный шаг.

«Катализатором поездки стал как раз развод. Я развелся и решил — на фига здесь чем-то заниматься? Поеду посмотрю мир»,

— говорит Константин.

Колотов уже пересек всю Европу. Из Испании он въехал в Марокко, далее отправился в Африку и объехал ее всю. Таким образом, он посетил уже 22 страны и останавливаться не собирается.

«Сейчас я нахожусь в Танзании, под горой Килиманджаро. И буквально через неделю я поднимусь на гору Килиманджаро. В Северной Африке я поднялся на гору Тувкала. И врамках всего своего путешествия я планирую подняться на семь вершин»,

— рассказывает Константин Колотов.

Это еще одно условие грандиозного вояжа. Покорить все семь главных вершин мира. Времени в запасе предостаточно — 7 лет. Видимо, цифра 7 для Константина имеет особое значение.

За это время путешественник хочет пройти марафон по Китайской стене, получить 4-е высшее образование, открыть бизнес в новой стране, ну и попасть в книгу рекордов Гиннеса, разумеется. Передвигается Колотов на бамбуковом велосипеде.

Я хожу в ромашковых футболках, езжу на бамбуковом велосипеде. Просто потому, что хочу, чтобы жизнь была наполнена такими красками

Кстати, Константин далеко не вздорный миллиардер, который швыряет деньгами и просто наслаждается жизнью. Достаток у парня весьма скромный — он ведет свой дневник путешествий в различных соцсетях. Зарабатывает таким образом немного, но подписчики поддерживают его изо всех сил.

360tv.ru

По словам Кости, люди из самых разных стран мира помогают ему. Дают еду, пускают переночевать и даже пожить столько, сколько он захочет. Из его друзей и знакомых никто до последнего не верил, что он сможет воплотить эту авантюрную затею.

«То, о чем я в детстве мечтал, то, о чем читал в книжках, что хотел посмотреть, то и было для меня определяющим. Лимпопо, Занзибар, Непал, буддисты»,

— делится Константин.