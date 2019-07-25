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Пассажиров заставили платить за воду в самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Nicolas Economou / Globallookpress.com
Авиакомпания Ryanair обязала пассажиров заплатить за воду, которую они получили во время задержки рейса в 30-градусную жару. Об этом пишет Metro.
Один из пассажиров Стивен Рамси рассказал на своей странице в Facebook о том, что его рейс задержали почти на два часа в 30-градусную жару. Спустя примерно 90 минут задержки бортпроводники начали предлагать воду ценой по три евро за бутылку. Рамси сказал персоналу, что с учетом обстоятельств вода должна быть бесплатной. Бортпроводница объяснила, что это не соответствует политике компании.
«Персонал вел себя очень профессионально и доброжелательно, но их руки связаны. Они также должны были платить за дополнительную воду»,
— написал мужчина. Он считает, что компании не должны наживаться на базовых нуждах людей.
Он получил большое количество комментариев в поддержку своей точки зрения. Например, пользователь Бретт Нибс предположил, что это было незаконно. Многие написали, что больше никогда не воспользуются услугами Ryanair.
Компания пока никак не прокомментировала ситуацию.
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