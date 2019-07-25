Знаменитый российский «танцующий лес» спрячут от туристов

«Танцующий лес» в расположенном в Калининградской области национальном парке «Куршская коса» отгородят от туристов забором. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это сделают для защиты деревьев. По словам директора парка Анатолия Калинина, деревья гибнут из-за того, что туристы залезают на них и вытаптывают землю вокруг корней. Уже погибло 12 деревьев.

Наиболее искривленные деревья уже обнесли забором. В планах отгородить весь туристический маршрут. Для выполнения работ попробуют привлечь волонтеров.

Куршская коса — самая длинная песчаная пересыпь в мире. Ее длина составляет 98 километров, ширина — до четырех километров. «Танцующий лес» расположен на участке площадью около квадратного километра.