Нужны ли россиянам дополнительные рейсы на Мальдивы

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Мальдивской Республики Абдуллу Шахида, в сентябре он планирует приехать в Россию, чтобы обсудить организацию дополнительных прямых рейсов на Мальдивы не только из Москвы, но и из других российских городов, особенно из Санкт-Петербурга. Подробности не сообщаются.

Это заявление было сделано после того, как власти республики сообщили об увеличении безвизового пребывания для граждан России до трех месяцев, изменение вступило в силу с 25 июля.

Эксперты туроператорских компаний, опрошенные TourDom.ru, отмечают высокий интерес к направлению, но сомневаются, что новые рейсы на Мальдивы станут реальностью.

По мнению гендиректора «Экзотик Тайм» Вероники Бирман, потребность в прямых рейсах из Санкт-Петербурга есть, однако о расширении перевозки в этом сезоне речь точно не идет — в противном случае подробности были бы известны уже сейчас.

По словам гендиректора туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, сейчас перевозки на Мальдивы более чем достаточно: только «Аэрофлот» летает шесть дней в неделю, а в сезон ежедневно. И это не считая стыковочных рейсов flydubai, Air Arabia, Emirates , Etihad, Qatar Airways, Gulf Air.

«Проблемы c билетами бывают только на Новый год, но они решаемы, если бронировать заранее», — отмечает Гаркушин. Организовать дополнительные рейсы только на период каникул, по его словам, нецелесообразно — цена билета получается неоправданно высокой.

Как сообщили в TEZ TOUR, спрос на Мальдивы показывает положительную динамику — по сравнению с прошлым летом он увеличился на 36%. Причина в том, что стало больше акций от отельеров в низкий сезон. Это скидки на проживание (их размер может достигать 40%) и «апгрейды» по питанию. Стоимость тура с перелетом из Москвы и размещением в отеле 4* на завтраках в августе начинается от 69 700 рублей за человека, уточнили в компании. Если говорить о турах для дайверов, то, по данным Вероники Бирман, стоимость недельного отдыха в августе на яхте с питанием, дайвингом и рыбалкой, но без перелета начинается от 55 тысяч рублей на человека.

Эксперты отмечают, что визовые послабления вряд ли увеличат спрос, так как только очень немногие клиенты могут позволить себе длительное пребывание на Мальдивах. Туристы в среднем проводят на островах 9–14 ночей, сообщают в TEZ TOUR.