Названы самые опасные для здоровья детей российских туристов страны

Названы страны, в которых дети российских туристов болеют чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование страховой компании «Альфа-страхование».

Сотрудники компании проанализировали, во время путешествия в какие страны родители чаще всего обращались за медицинской помощью для своих детей в 2017 и 2018 годах.

Первое место в рейтинге заняла Болгария, на которую приходится 29,55 процента всех обращений. На втором месте оказалась Турция с 10,08 процента обращений. Причем в этой стране медицинская помощь чаще всего требуется детям в возрасте до трех лет.

Третье место досталось Испании (9,73 процента), далее следуют Кипр (6,06 процента) и Таиланд (5,73 процента). Замыкают первую десятку рейтинга Греция (5,3 процента), Черногория (3,22 процента), ОАЭ (2,68 процента), Италия (2,42 процента) и Германия (1,99 процента). Для сравнении на Россию пришлось лишь 2,38 процента обращений.

Ранее в июле эксперты спросили пользователей соцсетей, в какие страны они бы никогда не отправились в отпуск. В результате 64 процента респондентов назвали Сомали.