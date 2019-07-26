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Названы самые опасные для здоровья детей российских туристов страны 

Lenta.ru + ещё 9 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Названы страны, в которых дети российских туристов болеют чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование страховой компании «Альфа-страхование».
Сотрудники компании проанализировали, во время путешествия в какие страны родители чаще всего обращались за медицинской помощью для своих детей в 2017 и 2018 годах.
Первое место в рейтинге заняла Болгария, на которую приходится 29,55 процента всех обращений. На втором месте оказалась Турция с 10,08 процента обращений. Причем в этой стране медицинская помощь чаще всего требуется детям в возрасте до трех лет.
Третье место досталось Испании (9,73 процента), далее следуют Кипр (6,06 процента) и Таиланд (5,73 процента). Замыкают первую десятку рейтинга Греция (5,3 процента), Черногория (3,22 процента), ОАЭ (2,68 процента), Италия (2,42 процента) и Германия (1,99 процента). Для сравнении на Россию пришлось лишь 2,38 процента обращений.
Ранее в июле эксперты спросили пользователей соцсетей, в какие страны они бы никогда не отправились в отпуск. В результате 64 процента респондентов назвали Сомали.
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