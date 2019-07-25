Неужели свершилось: созданы удобные самолетные кресела

Инженеры американской компании Molon Labe Seating представили новый концепт самолетных кресел, который оценят многие путешественники.

Иногда полет омрачает не задержавшийся рейс и невкусная еда, а неудобное кресло и сосед. Кажется, мы нашли способ это исправить, — заявили в компании.

Специалисты предложили новую конфигурацию кресел, позволяющую всем пассажирам лететь в комфортных условиях, даже если вам досталось место посередине. По задумке дизайнеров, центральное кресло должно находится чуть ниже и дальше боковых.

Благодаря такому решению ширина среднего кресла увеличилась с 45,7 сантиметра до 58,4 сантиметра без ущерба для соседних мест и прохода.

Также инженеры поработали и над формой подлокотников: теперь борьбы за удобное расположение локтя не будет. В Molon Labe Seating предложили использовать зигзагообразную форму, которая позволит пассажирам и слева, и справа пользоваться ими одновременно, не мешая друг другу.

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Так как кресла разрабатываются для самолетов будущего, инженеры не забыли и про современное оборудование, которое сейчас есть не во всех самолетах. Например, у каждого сидения обязательно будет держатель для смартфона и планшета, USB-порт, столик, а также выдвижная подставка для ног.

В компании предложили несколько вариантов кресел — для эконом и бизнес сегмента. Кресла для экономичных перелетов не откидываются, но они и рассчитаны на короткие перелеты не дольше 3 часов.

Для дальних путешествий есть такой же вариант сидения, но более комфортного, с наличием экрана и возможностью менять угол наклона спинки.

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Сообщается, что новые удобные кресла уже в ближайшем будущем появятся во многих американских самолетах. Компания заявила, что один из авиаперевозчиков уже заказал 50 самолетов новой конфигурации с такими сидениями, кроме того, ведутся переговоры на североамериканском и азиатском рынках.