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Неужели свершилось: созданы удобные самолетные кресела 

Ридус 56 минут назад
Фото: ridus.ru
Инженеры американской компании Molon Labe Seating представили новый концепт самолетных кресел, который оценят многие путешественники.
Иногда полет омрачает не задержавшийся рейс и невкусная еда, а неудобное кресло и сосед. Кажется, мы нашли способ это исправить, — заявили в компании.
Специалисты предложили новую конфигурацию кресел, позволяющую всем пассажирам лететь в комфортных условиях, даже если вам досталось место посередине. По задумке дизайнеров, центральное кресло должно находится чуть ниже и дальше боковых.
Благодаря такому решению ширина среднего кресла увеличилась с 45,7 сантиметра до 58,4 сантиметра без ущерба для соседних мест и прохода.
Также инженеры поработали и над формой подлокотников: теперь борьбы за удобное расположение локтя не будет. В Molon Labe Seating предложили использовать зигзагообразную форму, которая позволит пассажирам и слева, и справа пользоваться ими одновременно, не мешая друг другу.
ridus.ru
Так как кресла разрабатываются для самолетов будущего, инженеры не забыли и про современное оборудование, которое сейчас есть не во всех самолетах. Например, у каждого сидения обязательно будет держатель для смартфона и планшета, USB-порт, столик, а также выдвижная подставка для ног.
В компании предложили несколько вариантов кресел — для эконом и бизнес сегмента. Кресла для экономичных перелетов не откидываются, но они и рассчитаны на короткие перелеты не дольше 3 часов.
Для дальних путешествий есть такой же вариант сидения, но более комфортного, с наличием экрана и возможностью менять угол наклона спинки.
ridus.ru
Сообщается, что новые удобные кресла уже в ближайшем будущем появятся во многих американских самолетах. Компания заявила, что один из авиаперевозчиков уже заказал 50 самолетов новой конфигурации с такими сидениями, кроме того, ведутся переговоры на североамериканском и азиатском рынках.
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