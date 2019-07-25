Что происходит на «Новосибирских Мальдивах»

Смотрите видео и узнайте новости о новосибирских «Мальдивах», которые недавно закрыли от любителей делать селфи. Такое романтичное название получило озеро, находящееся за городом, в котором вода имеет уникальный бирюзовый цвет. Но это природный феномен, яркий оттенок придают воде отходы местной ТЭЦ. Несмотря на предупреждения об опасности, новосибирцы толпами ехали к озеру, устраивали там фотосессии, а самые отчаянные даже залезали в воду и позировали в купальниках.