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Что происходит на «Новосибирских Мальдивах» 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте новости о новосибирских «Мальдивах», которые недавно закрыли от любителей делать селфи. Такое романтичное название получило озеро, находящееся за городом, в котором вода имеет уникальный бирюзовый цвет. Но это природный феномен, яркий оттенок придают воде отходы местной ТЭЦ. Несмотря на предупреждения об опасности, новосибирцы толпами ехали к озеру, устраивали там фотосессии, а самые отчаянные даже залезали в воду и позировали в купальниках.
Новости путешествий , Видео
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