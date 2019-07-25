Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие вкусные «сувениры» привезти из-за границы 

WomanHit.ru 57 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Традиция привозить подарки из путешествий существует настолько давно, что успела всем надоесть. Магниты и статуэтки из мест, где никогда не были ваши близкие, вряд ли порадуют их. Вместо бесполезных сувениров дарите впечатления — именно ими обернется дегустация незнакомых ранее продуктов.

Европа

Покупайте еду в небольших упаковках — лучше разнообразить подарок, чем подарить один «сувенир» большого объема. Из любимой россиянами Турции можно привезти рахат-лукум и яблочный чай, из Болгарии — вино, варенье и конфеты с экстрактом розовых лепестков. В Голландии, Италии и Испании покупайте сыр с нестандартными добавками и вяленое мясо, во Франции — гусиную печень в консервах, трюфельное масло, пирожное макаронс и круассаны (их лучше купить незадолго до вылета).
Из Таиланда и Вьетнама привезите в подарок друзьям свежие фрукты — лучше брать манго, ананас, гуаву, питахайю и подобные. У них плотная кожура, которая не позволит повредить плод при правильной транспортировке в специальной корзине для фруктов. Советуем зайти в местный продуктовый магазин и найти плоды лотоса, орехи в панировке из перца, сушеную рыбу и джемы из экзотических фруктов — эти закуски точно придутся по вкусу любителям всего необычного. В Индии купите набор ароматных специй, в Индонезии — суперфуды, вроде ягод годжи и спирулины.

Африка

Сухой климат объясняет скудное разнообразие флоры и фауны в этом регионе. Правда несколько интересных продуктов в странах Африки все же можно купить. Например, из Туниса советуем привезти тахинную халву и оливковое масло, из Марокко — масло ши, карите. В Египте купите вяленые финики, сироп и варенье из них.

Америка

Из Канады и США в подарок членам семьи стоит приобрести кленовый сироп — возьмите ассорти из сиропов разной степени варки. В Бразилии можно купить орехи — макадамия, одноименный бразильский — и немолотые кофейные зерна. Из Мексики привозите пшеничные лепешки для домашнего тако, специи и натуральные соусы. Про кубинский ром и сигары, чилийский перец и прочее можно не говорить — вы сами знаете об этих «сувенирах».
Уверены, что съедобный подарок запомнится вашим близким больше, чем атрибутика, поставляемая Китаем во все страны мира.
WomanHit.ru: последние новости
Раннее бронирование vs горящие туры: кто победит Ксения Бородина рассказала про сложности путешествия с подругами Арабские сказки: двуликий Танжер
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С начала года Крым посетили более 3 млн туристов20
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
Что происходит на балтийских курортах без русских44
На что обращают внимание стюардессы2
Туристы отравились после купания в токсичном озере
Видео
00:48
На что обращают внимание стюардессы
Новости путешествий
00:57
Что происходит на балтийских курортах без русских
Новости путешествий
07:35
10 простых способов переехать в другую страну
Новости путешествий
00:58
Что происходит на «Новосибирских Мальдивах»
Новости путешествий
06:18
Самые жуткие заброшенные места России
Новости путешествий
04:34
Что сделали с ВДНХ реставраторы
Новости путешествий
01:00
Россиянам сделали безвиз в еще одну страну
Новости путешествий
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение