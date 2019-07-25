Какие вкусные «сувениры» привезти из-за границы

Традиция привозить подарки из путешествий существует настолько давно, что успела всем надоесть. Магниты и статуэтки из мест, где никогда не были ваши близкие, вряд ли порадуют их. Вместо бесполезных сувениров дарите впечатления — именно ими обернется дегустация незнакомых ранее продуктов.

Европа

Покупайте еду в небольших упаковках — лучше разнообразить подарок, чем подарить один «сувенир» большого объема. Из любимой россиянами Турции можно привезти рахат-лукум и яблочный чай, из Болгарии — вино, варенье и конфеты с экстрактом розовых лепестков. В Голландии, Италии и Испании покупайте сыр с нестандартными добавками и вяленое мясо, во Франции — гусиную печень в консервах, трюфельное масло, пирожное макаронс и круассаны (их лучше купить незадолго до вылета).

Из Таиланда и Вьетнама привезите в подарок друзьям свежие фрукты — лучше брать манго, ананас, гуаву, питахайю и подобные. У них плотная кожура, которая не позволит повредить плод при правильной транспортировке в специальной корзине для фруктов. Советуем зайти в местный продуктовый магазин и найти плоды лотоса, орехи в панировке из перца, сушеную рыбу и джемы из экзотических фруктов — эти закуски точно придутся по вкусу любителям всего необычного. В Индии купите набор ароматных специй, в Индонезии — суперфуды, вроде ягод годжи и спирулины.

Африка

Сухой климат объясняет скудное разнообразие флоры и фауны в этом регионе. Правда несколько интересных продуктов в странах Африки все же можно купить. Например, из Туниса советуем привезти тахинную халву и оливковое масло, из Марокко — масло ши, карите. В Египте купите вяленые финики, сироп и варенье из них.

Америка

Из Канады и США в подарок членам семьи стоит приобрести кленовый сироп — возьмите ассорти из сиропов разной степени варки. В Бразилии можно купить орехи — макадамия, одноименный бразильский — и немолотые кофейные зерна. Из Мексики привозите пшеничные лепешки для домашнего тако, специи и натуральные соусы. Про кубинский ром и сигары, чилийский перец и прочее можно не говорить — вы сами знаете об этих «сувенирах».

Уверены, что съедобный подарок запомнится вашим близким больше, чем атрибутика, поставляемая Китаем во все страны мира.