С начала года Крым посетили более 3 млн туристов

С начала 2019 года в Крыму отдохнули более 3,3 миллионов человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики со ссылкой на председателя комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Среди отдохнувших на полуострове — 253 тысячи украинцев.

Автотранспортом воспользовались 62% туристов. С января этого года по Крымскому мосту проехали 1,7 миллионов автотранспортных средств, среди которых было 16,7 тысяч автобусов.

По данным на 18 июля, средняя загрузка работающих гостиниц и других средств размещения отдыхающих в республике составила 79%. Больше всего туристов отдыхает в гостиницах Черноморского района (93%), Алушты (88%), Бахчисарайского района (86%), Саки (83%), Евпатории (83%) и Судаке (79%).

Согласно данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, турпоток в Крым в 2018 году побил рекорд постсоветского периода. В том году полуостров посетило более 6 миллионов отдыхающих, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2017 года.