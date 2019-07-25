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Что будет с системой all inclusive в отелях Турции? Мнения специалистов разделились 

TURIZM.RU 3 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Агентство по развитию и продвижению туризма Турции вновь подняло вопрос о необходимости отказаться от системы «все включено» в местных отелях. По мнению специалистов недавно созданной организации, all inclusive лишил туристов потребности выходить за территорию гостиниц в поисках альтернативы времяпрепровождения, развлечений, дегустации местной кухни и шопинга. Даже VIP-туристы на яхтах, как показывает практика, не тратят свои деньги в местных ресторанах, так как их личные повара предлагают более качественную и интересную еду.
Представители агентства заявляют, что «все включено» убивает бизнес за пределами отелей. К ним присоединяются и местные ремесленники, которые требуют запретить либо ограничить систему. Турецкие торговцы также жалуются, что им все сложнее бороться с гидами, которые водят туристов только в места, с которыми у них заключены особые договорённости. «Если all inclusive исчезнет, то туристам придется изменить свой привычный путь „аэропорт-трансфер-отель-трансфер-аэропорт“ и выйти на улицу в поисках ресторанов, магазинов и экскурсий.
Ярыми сторонниками системы „все включено“ выступают турецкие отельеры. В Ассоциации профессиональных менеджеров отелей уверены, что гости проводят время исключительно в гостиницах, потому что на улице нет ничего привлекательного для них. Отельеры наоборот настаивают, что им выгодно, когда турист выходит за территорию. В этом случае отели экономят на воде, электричестве и еде. Однако за пределами гостиниц иностранцев ждут исключительно базары. По словам президента ассоциации Улькая Атмака, чтобы турист покинул отель, курортные улицы должны быть чистыми и хорошо освещёнными, а магазины — красивыми и предлагать качественные товары». Стоит отметить, еще одной причиной остаться в отеле является желание туристов сэкономить. В последние годы стоимость размещения подскочила на 20-30%. Именно поэтому туристы стараются не тратить деньги на экскурсии и другие возможные развлечения.
Отдельные специалисты заявляют, что систему «все включено» нужно не аннулировать, а реформировать. Дело в том, что в настоящее время ее предлагают абсолютно все турецкие отели, включая 3-звездочные. Но сервис в этих объектах размещения оставляет желать лучшего. «Поэтому необходимо навести порядок в этой сфере, установить стандарты и жестко их соблюдать», — считают эксперты.
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