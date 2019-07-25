Что происходит на балтийских курортах без русских

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как поживают балтийские курорты после ухода русских 

Рамблер 3 часа назад
Как сегодня поживают балтийские курорты, бывшие крайне популярными в советские времена? Паланга, Куршская коса, пляжи Юрмалы и старый Таллин: все эти практически курорты сегодня требуют от россиян обладания шенгенской визой, а потому ездить туда отдыхать туристы из России стали намного реже.

Паланга

Литовские курорты после ухода российских туристов стали немноголюдными. Плюс это или минус? Как посмотреть. Отсутствие толп и прохладная погода летом для части туристов более привлекательны, чем жара и постоянный "бумц-бумц" из пляжных ресторанов. Паланга также славится минеральными и термальными источниками. Сегодня в Паланге отдыхают в основном сами литовцы. Это популярное направление выходного дня, и отдых в санатории стоит здесь достаточно дорого. Для россиян Паланга перестала быть интересной: добираться сложно, а отдых дорог. Местные жители жалуются, что с уходом российских туристов доходы упали, потому что литовцы более экономны, и Литва в целом — страна относительно бедная.
@lologabr_
На фото: плаж в Паланге в июле 2019 года.

Юрмала

Этот курорт остается популярным у российских звезд старшего возраста. Исчезновение массового российского туриста сильно задело частный сектор. Теперь Юрмала как курорт делает ставку на дорогие спа-отели и изысканный отдых для богатых стариков. В отелях тут всегда есть места: только приезжайте!

Таллинн

А вот эстонскую столицу с ее древними башнями и сказочными средневековыми домиками отделение от турпотока из России совершенно не задело. Прежде всего потому, что "отделения" не произошло: россияне продолжают ездить в Таллинн в огромных количествах. Сюда ежедневно уходит несколько рейсовых автобусов из Санкт-Петербурга, приходит прямой поезд из Москвы, не говоря о регулярных авиарейсах и паромах из финского Хельсинки, которые прибывают каждые два-три часа в течение светлого времени суток. Сегодня Таллинн — богатый туристический городок, где все ориентировано на туристов. В отелях говорят по-русски, по-фински и по-английски, на Ратушной площади продают сувениры, цены в кафе сравнимы с московскими и слегка выше "питерских". По сравнению со временами СССР этот город буквально расцвел.
Комментарии44
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие вкусные «сувениры» привезти из-за границы
С начала года Крым посетили более 3 млн туристов20
Что будет с системой all inclusive в отелях Турции
На что обращают внимание стюардессы2
Туристы отравились после купания в токсичном озере
Видео
00:48
На что обращают внимание стюардессы
Новости путешествий
00:57
Что происходит на балтийских курортах без русских
Новости путешествий
07:35
10 простых способов переехать в другую страну
Новости путешествий
00:58
Что происходит на «Новосибирских Мальдивах»
Новости путешествий
06:18
Самые жуткие заброшенные места России
Новости путешествий
04:34
Что сделали с ВДНХ реставраторы
Новости путешествий
01:00
Россиянам сделали безвиз в еще одну страну
Новости путешествий
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение