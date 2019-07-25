Что происходит на балтийских курортах без русских

Как поживают балтийские курорты после ухода русских

Как сегодня поживают балтийские курорты, бывшие крайне популярными в советские времена? Паланга, Куршская коса, пляжи Юрмалы и старый Таллин: все эти практически курорты сегодня требуют от россиян обладания шенгенской визой, а потому ездить туда отдыхать туристы из России стали намного реже.

Паланга

Литовские курорты после ухода российских туристов стали немноголюдными. Плюс это или минус? Как посмотреть. Отсутствие толп и прохладная погода летом для части туристов более привлекательны, чем жара и постоянный "бумц-бумц" из пляжных ресторанов. Паланга также славится минеральными и термальными источниками. Сегодня в Паланге отдыхают в основном сами литовцы. Это популярное направление выходного дня, и отдых в санатории стоит здесь достаточно дорого. Для россиян Паланга перестала быть интересной: добираться сложно, а отдых дорог. Местные жители жалуются, что с уходом российских туристов доходы упали, потому что литовцы более экономны, и Литва в целом — страна относительно бедная.

@lologabr_

На фото: плаж в Паланге в июле 2019 года.

Юрмала

Этот курорт остается популярным у российских звезд старшего возраста. Исчезновение массового российского туриста сильно задело частный сектор. Теперь Юрмала как курорт делает ставку на дорогие спа-отели и изысканный отдых для богатых стариков. В отелях тут всегда есть места: только приезжайте!

Таллинн

А вот эстонскую столицу с ее древними башнями и сказочными средневековыми домиками отделение от турпотока из России совершенно не задело. Прежде всего потому, что "отделения" не произошло: россияне продолжают ездить в Таллинн в огромных количествах. Сюда ежедневно уходит несколько рейсовых автобусов из Санкт-Петербурга, приходит прямой поезд из Москвы, не говоря о регулярных авиарейсах и паромах из финского Хельсинки, которые прибывают каждые два-три часа в течение светлого времени суток. Сегодня Таллинн — богатый туристический городок, где все ориентировано на туристов. В отелях говорят по-русски, по-фински и по-английски, на Ратушной площади продают сувениры, цены в кафе сравнимы с московскими и слегка выше "питерских". По сравнению со временами СССР этот город буквально расцвел.