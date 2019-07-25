Найдено самое бюджетное жилье для туристов в Крыму

Наиболее бюджетно отдохнуть можно в поселках Алуштинского, Черноморского, Бахчисарайского и Сакского районов, выяснили эксперты сервиса Tvil.ru.

Так, в селе Угловое Бахчисарайского района аренда жилья обойдется в среднем 1,2 тысячи рублей в сутки.

В селе Стерегущее Раздольненского района отдохнуть можно за 1,4 тысячи рублей в сутки, в поселке Черноморское и селе Межводное Черноморского района жилье будет стоить от 1,6 до 1,8 тысячи рублей.

В Сакском районе жилье можно арендовать за 1,5-1,9 тысячи рублей, в Алуштинском — за 1,8-1,9 тысячи.