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Найдено самое бюджетное жилье для туристов в Крыму 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Наиболее бюджетно отдохнуть можно в поселках Алуштинского, Черноморского, Бахчисарайского и Сакского районов, выяснили эксперты сервиса Tvil.ru.
Так, в селе Угловое Бахчисарайского района аренда жилья обойдется в среднем 1,2 тысячи рублей в сутки.
В селе Стерегущее Раздольненского района отдохнуть можно за 1,4 тысячи рублей в сутки, в поселке Черноморское и селе Межводное Черноморского района жилье будет стоить от 1,6 до 1,8 тысячи рублей.
В Сакском районе жилье можно арендовать за 1,5-1,9 тысячи рублей, в Алуштинском — за 1,8-1,9 тысячи.
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