На что обращают внимание стюардессы, когда мы заходим в самолет

Вам кажется, что бортпроводники лишь улыбчиво встречают вас на борту судна, помогают расположить вещи и информируют о технике безопасности. Однако кроме этого стюарды и стюардессы еще отличные психологи. Как только вы заходите в самолет, им удается изучить вас за пару секунд, чтобы понять, как вы ведете себя в экстренной ситуации, нужно ли вам пристальное внимание и не опасно ли вас пускать на борт. Вот, на что они особенно обращают внимание.

Смотрите ли вы в глаза

Обычно человек старается избегать зрительного контакта, если испуган или нервничает. Не каждый пассажир будет признаваться в своем страхе, но опытная стюардесса постарается за ним присмотреть.

Трезвы ли вы

Нередко пассажирам, выпившим "для храбрости", удается пройти даже паспортный контроль, но это не значит, что бортпроводник непременно пустит его на борт. Если путешественник начнет вести себя неадекватно или агрессивно, ничто не помешает персоналу снять его с самолета.

В какой вы физической форме

Пока мужчины любуются миловидными стюардессами, сами бортпроводницы оценивают мужчин, — смогут ли они оказать помощь в экстренной ситуации?

Беременны ли вы

После определенного срока у беременной женщины обязательно должен быть сертификат о том, что врач разрешает ей перелеты. Помимо этого бортпроводники всегда очень трепетно относятся к девушкам в положении и стараются приложить все усилия, чтобы их полет прошел комфортно.

Нервничаете ли вы

Даже если вы не избегаете зрительного контакта, но при этом у вас дрожит голос, трясутся руки и выступает пот, стюардесса обязательно обратит на это внимание и поможет вам справиться с паникой.