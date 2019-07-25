Сколько стоит отдых в Дубае: три бюджета для трех категорий туристов

Среди тысячи и одной возможности, что предлагает Дубай для отдыха и развлечений, даже опытным туристам порой сложно выбрать, какой будет их очередная поездка в эмират. Еще сложнее — посчитать стоимость путешествия, ведь Дубай может всё — для всех возрастных категорий и практически для любого бюджета. Эксперты компании «АРТ-ТУР» помогли нам сделать несколько расчетов.

В этой статье для примера мы взяли молодежный тур, тур для семьи с детьми и относительно бюджетный тур с размещением в городском отеле. Все — с вылетом из Москвы 07.09 на крыльях а/к flydubai. В тур также включены страховка и питание в зависимости от концепции. Мы посчитали примерный бюджет на неделю с учетом минимального набора развлечений за пределами отелей. В расчеты не включено дополнительное питание, так как в зависимости от запросов туристов это могут быть как легкие перекусы в городе или стритфуд (от 10 $ на человека), так и полноценные обеды и ужины в ресторанах (средний чек от 55 $ на человека).

Бюджет молодежного тура на 7 ночей в Дубай 7 ночей Hilton Dubai Al Habtoor City 5*, HB 1524 $ Билет на шоу La Perle бесплатно Дополнительно оплачиваются: Индивидуальный трансфер 136 $ Подъем на Burj Khalifa 120 $ (60 $*2) Посещение Dubai Frame 28 $ (14 $*2) * Итого: 1808 $

При расчете молодежного тура на двоих мы взяли хорошую «пятерку» на полупансионе. При желании обеды в ресторане отеля можно заменить на перекусы в городе, и тогда бюджет поездки будет еще ниже. При проживании в данном отеле гостям предоставляются билеты на одно из самых красивых в мире шоу La Perle. Удобное расположение отеля дает гостям возможность посетить крупнейший торговый центр Dubai Mall, до которого ходит бесплатный шаттл. Насладиться видами Дубая с высоты птичьего полета мы предлагаем со смотровой площадки самого высокого здания в мире — Burj Khalifa. А еще здесь же обязательно посетить Шоу фонтанов (сеансы проходят бесплатно в дневное и вечернее время: в 13:00, 13:30 и с 18:00 каждые полчаса). Просмотр шоу при желании можно совместить с романтическим ужином в ресторане Atmosphere, расположенном на 122-м этаже Burj Khalifa (средняя стоимость ужина на двоих — 375 $).

Молодежи будет интересно посетить одну из недавно открытых достопримечательностей Дубая — Dubai Frame. Это две башни, высотой 150 м каждая, соединенные между собой 93-метровым стеклянным мостом. Там же, на вершине, располагается смотровая площадка, с которой открываются невероятные виды на город. Кроме того, здесь есть интерактивный музей истории эмирата.

Бюджет семейной поездки на 7 ночей в Дубай 3 ночи в Lapita, Dubai Parks And Resorts, Autograph Collection 4*, ВВ 1302 $ 4 ночи в Аtlantis The Palm, Dubai 5*deluxe, НВ 2423 $ Дополнительно оплачиваются: Индивидуальный трансфер 136 $ Трансфер между отелями 80 $ Питание в парке от 60 $ (20 $*3) * Итого: 4001 $

Для расчета семейной поездки в Дубай мы взяли пару с одним ребенком старше 5 лет. Чтобы провести время максимально весело, предлагаем комбинировать проживание в двух отелях. В Lapita туристы смогут бесплатно посетить знаменитый Dubai Parks & Resort. А в отеле Atlantis The Palm — аквапарк Aquaventure с разнообразными водными развлечениями для всей семьи, музеем подводного мира The Lost Chambers, новым развлекательным центром WaveHouse — всё это тоже включено в стоимость проживания. По желанию за отдельную плату можно поплавать с дельфинами (250 $) и сфотографироваться с морскими котиками (130 $).

Бюджет городского тура на 7 ночей в Дубай 7 ночей в Zabeel House By Jumeirah, The Greens 4*, ВВ 1443 $ Дополнительно оплачиваются: Индивидуальный трансфер 136 $ Билет в Ski Dubai 160 $ (80 $*2) Обзорная экскурсия по Дубаю 120 $ (60 $*2) Посещение аквапарка Wild Wadi 180 $ (90 $*2) * Итого: 2039 $

В этот расчет тура на двоих мы взяли отель, который располагается в 4 км от набережной Jumeirah Beach Residence и крупного торгового центра Mall of Emirates. Прогулявшись по набережной и насладившись шопингом, туристы могут заглянуть в горнолыжный комплекс Ski Dubai. К услугам гостей 5 спусков разного уровня сложности для лыжников и сноубордистов, а также снежный парк с ледяной пещерой для детей.

Увидеть Дубай и узнать о его истории предлагаем, посетив обзорную экскурсию по городу. Туристы смогут сделать фото на фоне знаменитого отеля Burj Al Arab, посетить Пальмовый остров, увидеть великолепное шоу поющих фонтанов, пройтись по восточному рынку.

Отлично дополнит такую поездку посещение тематического аквапарка Wild Wadi — он находится на территории Jumeirah Beach. Парк в точности воспроизводит Вади — горную реку, несущую свои воды меж скал и оазисов. Каждый отдельно взятый аттракцион представляет собой одну из историй про Синдбада-морехода и его команду. Только водных горок здесь 30 штук! Поэтому лучше один раз увидеть и успеть прокатиться на каждой.