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Пропавшую российскую туристку нашли торговцы из Анталии 

RusTurkey.com 3 часа назад
Фото: depositphotos
Русской туристке, заблудившейся во время экскурсии в Демре, помогли местные торговцы. Об этом в четверг 25 июля пишет информационное издание Акшам.
Согласно распространенному сообщению, туристка из России отбилась от группы с гидом и заблудилась примерно в 1,5 км от церкви Святого Николая.
Не владея ни турецким ни английским языками, туристка не могла спросить у местных жителей дорогу назад.
На помощь женщине пришли торговцы из Демре, которые с помощью мимики и жестов поняли, что произошло.
«Было очень сложно понять, что женщина имеет в виду. Она была очень напугана и взволнована»,
— говорит торговец сувенирами Азар.
Поняв, в какой помощи нуждается туристка, торговцы на своем автомобиле довезли ее до нужного автобуса, который направлялся в Демре.
Известно, что женщина благополучно добралась до места назначения и присоединилась к своей группе.
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