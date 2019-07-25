Пропавшую российскую туристку нашли торговцы из Анталии

Русской туристке, заблудившейся во время экскурсии в Демре, помогли местные торговцы. Об этом в четверг 25 июля пишет информационное издание Акшам.

Согласно распространенному сообщению, туристка из России отбилась от группы с гидом и заблудилась примерно в 1,5 км от церкви Святого Николая.

Не владея ни турецким ни английским языками, туристка не могла спросить у местных жителей дорогу назад.

На помощь женщине пришли торговцы из Демре, которые с помощью мимики и жестов поняли, что произошло.

«Было очень сложно понять, что женщина имеет в виду. Она была очень напугана и взволнована»,

— говорит торговец сувенирами Азар.

Поняв, в какой помощи нуждается туристка, торговцы на своем автомобиле довезли ее до нужного автобуса, который направлялся в Демре.

Известно, что женщина благополучно добралась до места назначения и присоединилась к своей группе.