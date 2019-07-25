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Сотни пассажиров поезда застряли в туннеле в жару 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: The Sun
Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в Бельгии, между коммунами Халле и Тюбизом. Из-за установившейся в Европе жары, кондиционеры в поезде вышли из строя, и температура в вагонах достигала 60 градусов. Людей высадили в туннеле и пообещали им прислать другой поезд.
«Итак, Eurostar, я одна из нескольких сотен пассажиров поезда 10.56, следующего из Брюсселя в Лондон. Нас держат в туннеле. Дети болеют, взрослые падают в обморок. Нам обещали новый поезд. Мы ждем уже два часа. Где он? Это небезопасно. Вас ждут юридические разбирательства»,
— написала в своем Twitter писательница и актриса Кэти Брэнд.
Через два часа пассажиров посадили в новый поезд.
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