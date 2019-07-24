3 лайфхака, как сэкономить на поездке с детьми

Дороже всего обходятся билеты и проживание. Вот на них мы и попытаемся потратить как можно меньше, но не в ущерб комфорту.

«Планируя поездку с детьми, надо понимать, что просто дешевая путевка — не вариант. Ведь ребенок должен отдыхать безопасно и с комфортом. Но найти способы экономии средств и нервов можно».

1. Проезд до места путешествия

Самолет

Дети до двух лет, если они не занимают отдельного места, летят бесплатно при перелете внутри страны или со скидкой 90% при международном перелете. Если хотите, чтобы он сидел в отдельном кресле, то заплатить придется 50% от стоимости взрослого билета, от 30% тарифа на регулярных международных рейсах и до 100% на чартерных. При перевозке второго ребенка в возрасте до двух лет, а также детей от 2 до 14 лет билет обойдется дешевле на 25–50% на внутренних и до 75% на международных рейсах. При этом ребенок будет сидеть отдельно. Если вы хотите купить билеты дешевле — следите за спецпредложениями авиакомпаний.

Важно! Скорость перемещения — это плюс, но возможны проблемы с акклиматизацией. В некоторых авиакомпаниях грудным детям до 10 месяцев и весом до 8 кг предоставляют люльку, но предупредить о такой необходимости надо во время бронирования билетов. Малышам выдают наборы (соска, игрушка, памперсы, гигиенические салфетки), можно заказать специальное детское питание.

Поезд

Дети до 5 лет, не занимающие отдельного места, едут бесплатно. Проезд детей от 5 до 10 лет оплачивается в размере 25–50% стоимости взрослого билета. На международных направлениях бесплатный проезд в основном предоставляется детям до 4 лет без занятия спального места, от 4 до 12 лет — 50% от стоимости взрослого билета.

Важно! Предпочтительнее ехать классом повыше, тогда и комфорта будет больше. Ребенок может гулять по вагону или рисовать за столом.

Кстати

Автомобиль — не самый удобный вид транспорта для долгой дороги. Ребенку не хватает движения, его может укачивать. Придется довольно часто останавливаться. А если машина сломается в пути?

2. Проживание и питание

В некоторых отелях с развитой инфраструктурой распространены скидки для детей до 16 лет. Особенно в Турции, Греции, Испании. А малыши вообще живут и питаются бесплатно, если приезжают на отдых с родителем.

Отдавайте предпочтения отелям или пансионатам семейного типа, апарт-отелям, дачным отелям. Обязательно уточните:

наличие тени и деревьев на территории;

наличие русскоязычных аниматоров;

возможность нанять няню;

наличие мини-клуба, детской площадки, детского бассейна (с морской водой);

возможность организации специального диетпитания;

наличие аквапарков и аттракционов;

наличие в номере холодильника, детской кроватки, стульчика для кормления, коврового покрытия на полу, кухни, где можно приготовить еду в случае необходимости;

расстояние до моря, особенности пляжа и спуска в воду. расстояние от аэропорта (перелет и долгий трансфер могут сильно утомить малыша);

3. Покупка тура заранее

Если приобретать тур за 1,5–2 месяца до предполагаемой даты отъезда, то на путевке некоторых туроператоров можно сэкономить до 10–15%. Не стоит полагаться на горящие туры, несмотря на то что они могут обойтись в два раза дешевле. Условия могут совершенно не подойти для отдыха с детьми, и он попросту будет испорчен.

О чем нужно помнитьОбязательно оформите полис страхования от н