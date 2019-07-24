Как отдохнуть за счет работодателя 

Отпускной сезон в разгаре, но не все могут позволить себе путешествие. Кому-то не хватает денег, чтобы поехать на море, другие недавно сменили работу, и отдых им светит нескоро. Рассказываем, как насладиться путешествием за счет работодателя не в ущерб делу, и можно ли отправиться в отпуск на средства фирмы, в которой вы работаете.
Работодатель оплатит отдых?
В апреле 2019 года в России был принят закон, согласно которому работодатель должен оплачивать путевки на отдых своим сотрудникам на сумму 50 тысяч рублей. Однако речь идет лишь об отпуске на территории России. В ФЗ № 113, которым были внесены изменения в статьи 255 и 270 Налогового кодекса России, прописано, что получить путевки может не только сам работник, но и сопровождающие его близкие родственники. Это супруги, несовершеннолетние дети, а также дети и бывшие подопечные сотрудника до 24 лет, которые учатся на очной форме. Звучит заманчиво, но так ли все просто?
- Работодатели не обязаны оплачивать сотрудникам путевки, бюджет на это денег не дает. Если фирма оплатила путевку, то с 2019 года эту сумму разрешат учесть в расходах при расчете налогов. Раньше такое было невозможно. Это касается путевок, приобретенных после 1 января 2019 года;
- Лимит оплаты путевок — 50 тысяч рублей на человека. Можно и больше, но в расходах большую сумму учесть нельзя;
- В расходах можно учесть цену билетов, гостиницы, санаторно-курортного лечения и экскурсий;
- Вместе со страховкой и медицинскими услугами расходы на путевки не должны превышать 6% от зарплатного фонда компании. Получается, закон будет интересовать компании, которые выплачивают "белые" зарплаты;
- Государство разрешает учитывать эти расходы, но сколько и кому оплачивать, все равно решает работодатель. Он может этого не делать;
- Согласно новому закону, при оплате путевок нужно помнить о взносах и НДФЛ. Их надо платить и удерживать;
- Тем, кому нравится отдыхать "дикарем", и путевка не нужна, предприятие может оплатить расходы по транспортировке. Например, купить билеты.
Как отдохнуть за счет работодателя в командировке
В последнее время россияне активно просят отделы кадров перенести даты возвращения из командировки. Кадровики берутся за головы: должен ли взиматься НДФЛ при оплате обратного билета, если сотрудник завершил деловую поездку несколькими днями оплачиваемого отпуска. Однако многие работники смекнули, как не платить налог, а заодно сэкономить официальные отпускные дни. Например, отложить возвращение на работу, оставшись в командировочном городе на выходные. Интернет пестрит вариантами отчетов о российских вариантах так называемого bleisure-туризма (сочетание английских слов business — "бизнес" и leisure — "досуг") "Как превратить командировку в Сочи в мини-отпуск", "Как классно отдохнуть после командировки в Санкт-Петербурге". Организовывать эти поездки наши соотечественники предпочитают самостоятельно, поскольку в России это направление пока не сформировалось как услуга. В чем же плюсы таких поездок?
- Командировочному сотруднику не нужно самостоятельно делать себе визу, покупать билеты (по крайней мере, билет в одну сторону точно оплатит работодатель);
- Вторым плюсом станет то, что фирма возьмет всю подготовку к поездке на себя: страховку, бронирование гостиницы, питание. Взяв дополнительные пару дней, вам будет проще и дешевле оплатить их, нежели отправляться в такое путешествие с "нуля"
- Третьим преимуществом может быть то, что многие зарубежные компании пересматривают свою политику по командировкам и внедряют системы мотивации для сотрудников. Однако фирмы, которые в качестве бонуса сотруднику оплатят его бизнес-досуговое путешествие пока что редкость.
По данным агентства делового туризма "Аэроклуб", за последние пять лет количество "продленных" таким образом командировок внутри России выросло на 43%. Эксперты прогнозируют увеличение их доли до 60%. Самым популярным российским городом, в котором командировочные путешественники любят задержаться на выходные, считается Москва — за последний год спрос вырос на 17%. Второе место занял Санкт-Петербург, где на выходные остаются 30% деловых путешественников. Далее идут Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск. Интерес к Нижнему Новгороду за последний год вырос на 160%.