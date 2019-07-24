Как отдохнуть за счет работодателя

Отпускной сезон в разгаре, но не все могут позволить себе путешествие. Кому-то не хватает денег, чтобы поехать на море, другие недавно сменили работу, и отдых им светит нескоро. Рассказываем, как насладиться путешествием за счет работодателя не в ущерб делу, и можно ли отправиться в отпуск на средства фирмы, в которой вы работаете.

Работодатель оплатит отдых?

В ФЗ № 113, которым были внесены изменения в статьи 255 и 270 Налогового кодекса России, прописано, что получить путевки может не только сам работник, но и сопровождающие его близкие родственники. Это супруги, несовершеннолетние дети, а также дети и бывшие подопечные сотрудника до 24 лет, которые учатся на очной форме. Звучит заманчиво, но так ли все просто? Работодатели не обязаны оплачивать сотрудникам путевки, бюджет на это денег не дает. Если фирма оплатила путевку, то с 2019 года эту сумму разрешат учесть в расходах при расчете налогов. Раньше такое было невозможно. Это касается путевок, приобретенных после 1 января 2019 года;

Лимит оплаты путевок — 50 тысяч рублей на человека. Можно и больше, но в расходах большую сумму учесть нельзя;

В расходах можно учесть цену билетов, гостиницы, санаторно-курортного лечения и экскурсий;

Вместе со страховкой и медицинскими услугами расходы на путевки не должны превышать 6% от зарплатного фонда компании. Получается, закон будет интересовать компании, которые выплачивают "белые" зарплаты;

Государство разрешает учитывать эти расходы, но сколько и кому оплачивать, все равно решает работодатель. Он может этого не делать;

Согласно новому закону, при оплате путевок нужно помнить о взносах и НДФЛ. Их надо платить и удерживать;

Тем, кому нравится отдыхать "дикарем", и путевка не нужна, предприятие может оплатить расходы по транспортировке. Например, купить билеты. В апреле 2019 года в России был принят закон, согласно которому работодатель должен оплачивать путевки на отдых своим сотрудникам на сумму 50 тысяч рублей. Однако речь идет лишь об отпуске на территории России.В ФЗ № 113, которым были внесены изменения в статьи 255 и 270 Налогового кодекса России, прописано, что получить путевки может не только сам работник, но и сопровождающие егоблизкие родственники. Это супруги, несовершеннолетние дети, а также дети и бывшие подопечные сотрудника до 24 лет, которые учатся на очной форме. Звучит заманчиво, но так ли все просто?

Как отдохнуть за счет работодателя в командировке

Командировочному сотруднику не нужно самостоятельно делать себе визу, покупать билеты (по крайней мере, билет в одну сторону точно оплатит работодатель);

Вторым плюсом станет то, что фирма возьмет всю подготовку к поездке на себя: страховку, бронирование гостиницы, питание. Взяв дополнительные пару дней, вам будет проще и дешевле оплатить их, нежели отправляться в такое путешествие с "нуля"

Третьим преимуществом может быть то, что многие зарубежные компании пересматривают свою политику по командировкам и внедряют системы мотивации для сотрудников. Однако фирмы, которые в качестве бонуса сотруднику оплатят его бизнес-досуговое путешествие пока что редкость. В последнее время россияне активно просят отделы кадров перенести даты возвращения из командировки. Кадровики берутся за головы: должен ли взиматься НДФЛ при оплате обратного билета, если сотрудник завершил деловую поездку несколькими днями оплачиваемого отпуска. Однако многие работники смекнули, как не платить налог, а заодно сэкономить официальные отпускные дни. Например, отложить возвращение на работу, оставшись в командировочном городе на выходные. Интернет пестрит вариантами отчетов о российских вариантах так называемого bleisure-туризма (сочетание английских слов business — "бизнес" и leisure — "досуг") "Как превратить командировку в Сочи в мини-отпуск", "Как классно отдохнуть после командировки в Санкт-Петербурге". Организовывать эти поездки наши соотечественники предпочитают самостоятельно, поскольку в России это направление пока не сформировалось как услуга. В чем же плюсы таких поездок?

По данным агентства делового туризма "Аэроклуб", за последние пять лет количество "продленных" таким образом командировок внутри России выросло на 43%. Эксперты прогнозируют увеличение их доли до 60%. Самым популярным российским городом, в котором командировочные путешественники любят задержаться на выходные, считается Москва — за последний год спрос вырос на 17%. Второе место занял Санкт-Петербург, где на выходные остаются 30% деловых путешественников. Далее идут Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск. Интерес к Нижнему Новгороду за последний год вырос на 160%.