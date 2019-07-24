10 вещей, которые удивят вас в Японии

Мы так привыкли к некоторым культурным и гастрономическим явлениям в своей повседневной жизни, что порой даже не задумываемся, из каких стран они перекочевали в нашу. Русская народная традиция петь под музыкальный «минус» в баре, то есть караоке, изобретена в Японии. Суши и роллы, которые многими воспринимаются совершенно обычным блюдом, тоже из Страны восходящего солнца. Что еще можно увидеть в Японии — чтобы удивиться, восхититься и, возможно, влюбиться в эту самобытную, экзотическую культуру?

1 Оригинальный светофор

Всякий знает с детства про «красный свет — дороги нет». В Японии запрещающий сигнал тоже красный, но вместо обычной круглой фары пешеходам и водителям улыбается или строго смотрит зайка Миффи. Этот персонаж был придуман голландцем Диком Бруной, а в Азии пользуется популярностью по причине своего сходства с другим любимым зверьком — кошечкой из «Хелло, Китти».

2 Эпиляция всех волос отовсюду, кроме головы и глаз

Японки сбривают волосы не только с ног и области бикини, но и с рук и даже с лица. Никому не кажется удивительным подобное стремление к гладкой коже — салоны даже устраивают специальные акции на удаление волос комплексно. Говорят, услуга пользуется нереальной популярностью, а девушки щеголяют чистой кожей без единого волоска.

3 Низкие стулья в барах

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Привычная европейцам посадка на стуле такова, что нога образует прямой или даже тупой угол — а на барных высоких стульях и вовсе можно спокойно размахивать ногой, если захочется. Японцы же стремятся к традиционному комфорту, поэтому их стулья скорее похожи на лежаки средних размеров, на которых можно полулежать.

4 Массажер для головы

Не успели мы привыкнуть к точечному массажеру «мурашка», придуманному в Японии, как на родине создания в моду вошел более интересный и веселый вариант. Этот массажер даже не нужно двигать вручную, поскольку он работает от батарейки, а выглядит не футуристичным венчиком, а забавным разноцветным осьминогом.

5 Тональный крем для мужчин

Японские мужчины — совершенно нормальной традиционной ориентации. Что не мешает им отправляться на процедуры бритья к брадобрею — щеки должны быть безупречно гладкими, а брови — выщипанными. Все остальные несовершенства маскируются плотным слоем тонального крема.

6 Двухъярусные парковки

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Япония — очень компактная страна, поэтому там все стараются делать очень миниатюрным: дома, деревья, машины. Но как быть в том случае, если даже крошка-автомобиль все равно не вмещается на парковку, потому что мест нет? Правильно, нужно соорудить парковку из двух ярусов — по принципу двухэтажных кроватей. Любопытно, японцы так же яростно отстаивают право на второй этаж для своего авто, как дети спорят, кто будет спать сверху?

7 Кофейный автомат будущего

Возможность в принципе покупать кофе из машины-автомата появилась благодаря японской практичности и технологическим новшествам их же изобретения. Но сегодня они не просто приобретают любые напитки, нажимая на кнопочки, — японцы еще и предзаказ делают в специальном приложении, даже не добравшись до самого автомата. По тому же принципу, кстати, работают и многие супермаркеты — пакет покупок формируется еще до того, как покупатель доберется до места.

8 Печенье в виде покемонов

У нас существовало печенье «Зоопарк» — и было очень интересно угадывать, какая из зверушек окажется в руке. Бедным японцам не доведется испытать подобного восторга, увы, — их популярное печенье выпускается в виде фигурок покемонов. Никакой, понимаете, интриги.

9 Курица из KFC на рождественском столе

Мы начинаем готовить новогоднее угощение за несколько дней, стараясь перещеголять друг друга разнообразием праздничных блюд. Японцы же подходят к искусству встречать Санта-Клауса нетривиальным способом, они ставят на стол курицу из KFC. И никакого оливье. Как так можно?

10 Специальный рис для суши

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Рис в суши или роллах — не просто сваренная в кипятке крупа, но целая церемония со множеством этапов. В состав соуса, который превращает отдельные зернышки в единую пластичную массу, входит приличное число ингредиентов. Самые простые из них — два вида уксуса, соль, сахар и устричный соус.