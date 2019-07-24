Россиянам сделали безвиз в еще одну страну

Россиянам улучшили безвизовый въезд в еще одну страну

Для поездки в это государство гражданам Российской Федерации достаточно иметь заграничный паспорт (общегражданский, дипломатический или служебный) и не надо обращаться за визами. Расположенное посередине Индийского океана островное государство Мальдивы удлинило безвизовое пребывание для россиян с 30 дней до 3 месяцев. Главное — чтобы целью пребывания был туризм, а не учеба, работа или постоянное проживание. Также россияне могут без визы следовать через Мальдивы транзитом в течение 3 месяцев со дня въезда.

Мальдивы располагаются на группе атоллов в Индийском океане к югу от Индии. Столица государства — город Мале. Страна знаменита пляжами из белого песка и чистой бирюзовой водой, окружающей острова. Температура воздуха никогда не опускается ниже +17 °C в январе-феврале, с ноября по март здесь сухой сезон, летом идут дожди. Море вокруг атоллов кишит разнообразными морскими животными и рыбами: всего здесь проживает 1100 видов рыб, 5 видов морских черепах, 21 вид китов и дельфинов, 187 видов кораллов, 400 видов моллюсков и 83 вида иглокожих, а также многие виды ракообразных.

Мальдивы — довольно популярное направление у россиян. Согласно данным Росстата, в прошлом году наши соотечественники совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, что на 26,7 процента больше, чем годом ранее. Ограничивает российский туризм на Мальдивы только стоимость перелета.

Всего россиянам сегодня доступны без виз 116 стран мира.

Помимо Мальдив, безвизовый въезд россиянам открыли такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Индонезия; в Европе — Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина. В Африке — Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Кения, ЮАР и другие страны. Также для россиян сделан безвиз в большинство стран Латинской Америки и многие страны Ближнего Востока.