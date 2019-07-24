Названы самые частые причины опозданий туристов в аэропорты

Фото: Кадр из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

Пробки, ремонт дороги или ДТП являются самыми частыми причинами, из-за которых туристы опаздывают на самолет, сообщает Ozon.travel.

Эксперты сервиса опросили более двух тысяч пользователей, выясняя причины, из-за которых они чаще всего пропускали свой рейс.

Оказалось, что 43% путешественников хотя бы раз не успевали на самолет из-за непредсказуемой дорожной ситуации: пробок, внепланового ремонта полос или аварии.

Более четверти — 28% респондентов — признались, что не смогли улететь, когда поздно выезжали в аэропорт, потому что проспали.

Каждый пятый (19%) хотя бы раз в жизни был вынужден пропустить вылет из-за внезапно возникших проблем со здоровьем, 7% сталкивались со срочными, неотложными делами и только 3% утверждают, что всегда успевают на рейс.