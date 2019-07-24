Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам упростили въезд еще в одну страну 

Российская Газета + ещё 25 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Гражданам России для поездки на Мальдивы достаточно иметь действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт. Ранее россияне также могли въезжать на территорию этого государства посреди Индийского океана без виз, но только на 30 дней. Теперь непрерывно пребывать на Мальдивских островах без визы можно в течение трех месяцев.
Также разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны в течение установленного периода со дня въезда. Главное, чтобы целью поездки не была трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание. В этом случае потребуется виза.
Мальдивы довольно известное туристическое направление. Но рост его популярности сдерживается относительно высокой стоимостью перелета и отдыха. Между тем, по данным Росстата, в 2018 году россияне совершили 38 тысяч поездок на Мальдивы, и это 26,7 процента больше, чем в 2017 году.
Сейчас россиянам доступны для безвизового въезда 116 стран мира. В "Индексе паспортов" Россия располагается на 51 строчке.
Помимо Мальдив, въезжать без визы россияне могут, например, в такие азиатские страны, как Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Монголия, Индонезия. В Европе безвизовый режим действует для россиян в Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. В Африке для безвизового въезда россиянам доступны Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Кения, ЮАР и многие другие страны. На Ближнем Востоке безвизовый въезд доступен в Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ, во многие страны Латинской Америки, в том числе в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Парагвай, Венесуэлу.
Российская Газета: последние новости
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов В Венеции туристов оштрафовали и выгнали из города за кофе на мосту Сбор с туристов принес казне Кубани за год 200 млн рублей
Комментарии
Новости путешествий , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как справиться с джетлагом
7 советов для тех, кто боится летать
10 вещей, которые удивят вас в Японии1
Что делать, если вы оказались один в дикой природе
Названа средняя стоимость дорожной аптечки в России
Видео
01:00
Россиянам сделали безвиз в еще одну страну
Новости путешествий
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
06:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
02:59
В России ужесточат правила ввоза багажа
Новости путешествий
01:03
Теперь «Победа» стала туроператором
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение