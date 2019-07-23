Будь начеку: как обманывают туристов-отпускников в магазинах и на рынках

Страны, которые кормит исключительно туристический сезон, известны своим умением нажиться на щедром и доверчивом путешественнике. Среди наиболее распространенных уловок — внезапно выросший счет за еду. Обычно это касается заведений общепита за пределами отеля. Иногда конечная стоимость может отличаться от заявленной в меню в несколько раз. Например, вода или чай повышаются в стоимости только за счет того, что в меню стоит цена за маленькую чашку, а принесли целый стакан.

Такая же история может произойти и со сдачей. Ее любят округлять в меньшую сторону или «случайно» давать монетки или купюры меньшего номинала в расчете на то, что турист в непривычных деньгах запутается. Чаще всего это происходит на уличных рынках. А если турист заподозрит неладное, то продавец может и громкий скандал закатить. Так что лучше ходить за покупками со свидетелями или рассчитываться картой. То же касается и таксистов. Они часто ставят машину в максимально неудобном месте, чтобы вокруг начинали сигналить и требовать немедленно освободить дорогу. До сдачи ли в такой стрессовой ситуации?

Еще один вариант «честного заработка» — псевдодегустация. Продавец вроде предлагает попробовать товар совершенно бесплатно, от души. Однако на самом деле если после этого ничего не купить, то плату потребуют за каждый съеденный грамм. Причем нередко предлагают попробовать совершенно не то, что продают потом. Так что в отеле можно весьма удивиться «новому звучанию» распробованного на рынке деликатеса.