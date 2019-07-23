Что делать, если вы оказались один в дикой местности

В современном мире многим надоели стандартные экскурсионные или пляжные туры и хочется чего-то необычного. Если вы надумали отправиться в пешее странствие по лесам и горам, подобно героине фильма "Дикая", стоит понимать, что путешествие будет небезопасным. Вы можете проснуться утром и понять, что дикая природа настроена по отношению к вам отнюдь не дружелюбно. Неожиданное исчезновение цивилизации также может застать вас врасплох. Рассказываем, как выжить, оказавшись один на один с природой, практически без вещей и орудий труда.

Вода

Оказавшись в лесной чаще или на необитаемом острове первым делом стоит позаботься о воде, которую будете пить. Хорошо, когда рядом есть родник или ручей. Если природа оказалась к вам не настолько благосклонна, придется добывать питьевую воду буквально из-под земли. Расположенные недалеко от вас озеро или море облегчат задачу, поскольку в прибрежных районах грунтовые воды залегают неглубоко. Однако у берега рыть не стоит, надо отойди примерно на 100 метров и выкопать яму, уровень воды в которой не превышает 3-5 сантиметров. Соленая вода тяжелее пресной и залегает глубже. Во время приливов и отливов уровень воды в "колодце" будет меняться. Если копаете яму в прилив, воду брать нужно в это же время, и наоборот.

Если сможете найти сухие дрова, чайник и еще одну емкость, кусок шланга и разжечь огонь, можно сделать дистиллированную воду. Наберите морской воды в емкость, поставьте ее на огонь, на носик чайника наденьте один конец шланга, а другой выведите во вторую емкость, поставьте ее ниже уровня чайника. Пар будет выходить через шланг и конденсироваться. Процесс долгий и дров для этого нужно очень много. В лесу дистиллятор можно сделать из полиэтиленового пакета, надев его на ветку дерева там, где есть густая листва, завязав пакет у основания. Поскольку растения испаряют влагу, примерно через час у вас будет около полстакана питьевой воды.

Огонь

Если носите очки, у вас есть две линзы для разжигания огня. При отсутствии линз поможет полиэтиленовый пакет или презерватив. Чтобы превратить эти емкости в линзы, нужно налить в них воды. После возьмите горизонтальную дощечку и вертикальный деревянный стержень. В доске нужно сделать углубление, сверху насыпать сухой коры или соломы. Затем вращайте палочку между ладонями, поставив ее в это углубление. Вращать следует быстро.

Можно попробовать высечь искру огнивом, ударяя камнем о камень, либо металлом о камень, рядом с сухим "топливом".

Еда

Даже необитаемые острова очень часто — обитаемы. Если в краях, где вы потерялись, есть дикие хищники, возможно, они "помогут" вам с едой: можете найти остатки их обеда. Чтобы выжить, поступайте как наши первобытные предки, которые доедали мясо за хищниками. Техника безопасности (например, обработка пищи на огне) поможет не отравиться и самому не стать блюдом. Мясо можно есть, если оно лежало не очень долго и кровь еще не совсем запеклась. Иначе не стоит рисковать, особенно если падаль имеет плохой запах и на ней личинки. Если вы увидели, как охотится хищник, не подходите, пока зверь не насытится и не уйдет. Найдя мясо, посмотрите, не кружат ли вокруг стервятники.

Вдалеке от крупных городов водится много птиц. Это значит, что вы можете сделать яичницу. Поджарить ее можно на раскаленном камне, либо на сковороде (или другой подходящей посуде), поставив емкость на разогретый на огне плоский камень. Если сделаете рогатку, то не придется искать хищника, который подкарауливает добычу.

Если вы оказались рядом с водоемом, попробуйте поймать рыбу с помощью самодельного гарпуна из острой палки или удочки.

Если не можете найти следов животных и птиц, а водоема рядом нет, придется есть насекомых: личинок, включая тех, которые были в непригодной для еды падали. Не ешьте ярких насекомых, они могут быть ядовиты.

Кроме пищи животного происхождения в лесах можно найти съедобные плоды. Обратите внимание, какие из них едят птицы.