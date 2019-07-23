Чем опасны попутчики, найденные в Сети

В канун праздников многие сталкиваются с нехваткой билетов на поезда и самолеты, а поехать отдыхать на своем автомобиле оказывается слишком затратно. К тому же, иногда его и вовсе нет. Альтернативой может стать путешествие в качестве попутчика. Некоторые ищут себе компаньонов для отпуска, не желая ехать куда-то в одиночку. Благо с помощью онлайн-сервисов можно заранее подобрать себе попутчика для поездки. А приложения карпулинга (райдшеринга) помогут найти попутный автомобиль. Водителям, которые хотят сэкономить, это тоже выгодно, поскольку расходы на бензин можно разделить с пассажирами. Однако так ли безопасно ехать куда-то с незнакомыми людьми? Какие существуют подводные камни в таких поездках?

Человеческий фактор

Человеческий фактор — главная проблема совместных поездок, особенно с незнакомыми людьми. Водитель может нарушать правила, рисковать на дороге и ввести себя неподобающе. Шоферу тоже может прийтись несладко: случайные люди могут оказаться грубыми и некультурными, например, налепить жвачку на сиденье автомобиля, пытаться курить в салоне. Возможны и технические проблемы. Например, у владельца транспортного средства утром сломалась машина. Однако об этом вы можете узнать буквально за несколько минут до поездки. В ответ на претензии вам могут обозначить любую причину, вплоть до того, что водитель постеснялся позвонить.

Физическая опасность

Водителем автомобиля может оказаться кто угодно. Сервисы по поиску попутчиков, которые представлены на российском рынке автоперевозок, фактически не несут ни за что ответственности. Эти компании агрегируют информацию и связь между пассажиром и водителем. Часто они не проверяют шоферов. Чтобы стать шофером такого сервиса, нужно просто зарегистрироваться, используя аккаунт в соцсети. А в профиле можно написать недостоверную информацию. Это становится своего рода приманкой для различного рода мошенников и даже маньяков. За последние четыре года водители Uber только в США виновны минимум в 103 подтвержденных случаях изнасилований. Среди них был и серийный убийца Давид Санчес , которому дали 80 лет тюрьмы. Подобной официальной статистики по России нет, но подобные случаи — не редкость. Стоит помнить, что безопасных мест в автомобиле нет. Среди автопутешественников распространен миф об опасных и безопасных местах в салоне. Есть нюансы, которые помогут сохранить вашу жизнь и здоровье. Например, пассажиру, особенно женщине, лучше ехать сзади — так удобнее будет отбиваться.

Предложение "услуг"

Под прикрытием поиска попутчика для путешествия многие открыто ищут или предлагают завуалированную форму услуг определенного характера или спонсорства. Из потенциальных кандидатов для сопровождения в поездках есть как женщины, так и мужчины. Получается, регистрируясь в приложениях для поиска компаньона для серьезного путешествия, вы должны иметь ввиду, что шансов осуществить задуманное у вас не так много.

Профессиональные "кидалы"

Одна из наших подписчиц рассказала, как пострадала от "профессионального путешественника". На одном из сервисов по поиску попутчиков она искала компаньонов для совместного отдыха в Турции. Ей пришло предложение от двух молодых людей отдохнуть вместе в обозначенное девушкой время. Все трое встретилась и вместе оформили путевку. Однако документы на поездку незнакомцы оставили у себя. Когда она прибыла в аэропорт, мужчины уже прошли регистрацию на рейс, а она осталась ни с чем. Их мобильные были недоступны. Стоит отметить, что девушка относительно легко отделалась. Можно лишь представить, что может случиться, если мошенник нанесет вам "удар в спину" в чужой стране.

Юридические и финансовые моменты

В идеале сервисы по поиску попутчиков работали бы так: система забирает деньги у пассажира и переводит их водителю по факту выполнения им всех обязательств. Как с приложениями по поиску квартир и отелей, только для попутчиков: вы арендуете не жилье, а транспорт. Это могло бы хоть как-то гарантировать то, что обе стороны будут соблюдать правила. Однако в России и в Европе это работает не так: вы платите водителю наличными в ходе поездки, когда он попросит. Это решает некоторые юридические проблемы, но создает потенциально опасные ситуации. Мотивация соблюдать договоренности на уровне морали не очень эффективна.

Еще один из недостатов райдшаринга в России и некоторых других странах — отсутствие законодательного регулирования и финансового "рычага" давления на сотрудничающие стороны. Например, в США, взаимоотношения между водителями и пассажирами, которые пользуются такими сервисами, прописаны в законодательстве. За пользование онлайн-сервисом берется плата: часть идет владельцу сайта, а часть — водителю. Оператор обязан собрать о водителе и пассажирах максимум информации, убедиться, что никто из них не страдает алкоголизмом, а автомобиль прошел техосмотр. Участники поездок застрахованы с покрытием до $1 млн на каждое происшествие.