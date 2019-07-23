Египет предложит отдых на альтернативном побережье

В ближайшие годы Египет собирается популяризировать курорты на южном побережье Средиземного моря, которое сами египтяне называют «Белым» морем. Главный упор власти намерены сделать на пляжный отдых в Эль-Аламейне, Мерса-Матрухе и Марине. Внимание также уделят круизному туризму в Александрии, Порт Саиде и Суэцком канале. Перечисленные направления будут продвигаться в качестве альтернативы красноморским.

По плану, в курортной зоне Марина в 150 км от Александрии будет создан современный курорт, способный составить конкуренцию отельным комплексам Турции и Греции. Его строительство уже ведется. Марина, скорее всего, будет ориентирована на европейских отдыхающих. Курорту Эль-Аламейна и вовсе прогнозируют звание еще одной «золотой жилы» египетского туризма после Южного Синая. Он будет формироваться по принципу устойчивого развития. Это означает наличие большого числа зеленых насаждений, использование солнечной энергии, экологичной системы сбора мусора и переработки отходов и системы орошения сельхозземель для получения овощей. Власти также анонсировали создание на Средиземноморском побережье Египта альтернативы Мальдивам. Эту функцию будет выполнять курорт Мерса-Матрух с чистейшим бирюзовым морем и белоснежными пляжами. Эксперты также надеются, что он станет направлением свадебного туризма.

Представители туриндустрии назвали несколько причин успешности проекта по развитию курортов «Белого моря». Во-первых, это безопасность. По сравнению с Южным Синаем рисков для отдыхающих здесь гораздо меньше. Во-вторых, климат на Средиземноморском побережье во время летнего сезона мягче, чем на курортах Красного моря. Это очевидный плюс для тех, кто привык отдыхать в Тунисе или Турции. В-третьих, Средиземноморье дает туристам больше возможностей для знакомства с достопримечательностями, расположенными в Луксоре, Асуане и Каире. К тому же к развитию курортов подталкивает и туристическая активность Саудовской Аравии на Красном море. Если соседи смогут реализовать все свои курортные проекты, то очевидно, турпоток в Хургаду и Шарм-эль-Шейх упадет.

Власти также заявили, что для повышения популярности египетских курортов на Средиземном море, будет решен вопрос о поддержке чартерной перевозки в данный регион. Кроме того, туристам предложат добираться до побережья на паромах. Переговоры в данный момент ведутся с Кипром и Грецией.