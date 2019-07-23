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Самые жуткие заброшенные места России 

Рамблер 2 часа назад
Наша страна настолько необъятна, что славится не только своими живописными красотами, но и довольно жуткими местами, которые привлекают экстремалов, но куда не захочется вернуться обычному человеку.

Ховринская больница, Москва

Многоэтажную лечебницу начали строить еще в 1980-м, но уже спустя пять лет строительство приостановили. За 30 с лишним лет существования люди давали зданию множество названий вроде "Недостроя", "Амбреллы" и "Немостроя". Благодаря своему устрашающему виду, больница обросла множеством городских легенд и "страшилок", но особо смелые все равно приходили сюда за острыми ощущениями. Тем временем здание постепенно уходило под землю и в конце 2018 года его наконец снесли.

Усадьба А. Хренова, Тверская область

@ladyscale24
Миловидности этому детищу архитектора Хренова, который самостоятельно возвел замок в конце 19 века, придает природа. Усадьба находится в живописном лесном участке где-то между Москвой и Санкт-Петербургом. Уникальным это строение делает то, что в нем соединяются искусственные и природные материалы, оно ассиметрично, но при этом гармонично. Если вы боитесь нечести, ночью лучше к этой усадьбе не приходить, а вот днем она едва ли может напугать. Кстати, недавно замок решили реставрировать, так что, возможно, нам еще удастся увидеть его во всей красе.

Санаторий "Энергия", Подмосковье

@aesthetics_mood_fashion
Несмотря на то, что на территории оздоровительного центра давно располагается новый исправно работающий корпус, избавляться от сгоревшего старого, кажется, никто не собирается. И зря, ведь на посетителей, особенно в вечернее время суток, он нагоняет настоящий страх. В заброшенном корпусе раньше располагался кинотеатр. Сейчас же там можно найти лишь горы мусора, сломанные телевизоры и мебель. Главная "изюминка" здания — роскошная лестница в дворцовом стиле. Вот только никогда не знаешь, кого можно на ней встретить.
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Новости путешествий , Видео
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