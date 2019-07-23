Туристы попали в больницу из-за фото в токсичном озере

Туристка решила поплавать в живописном, но токсичном озере Монте Неме в Испании ради фото в соцсетях.

«Я погрузилась в воду, потому что она была прекрасна», — призналась девушка.

Однако после такого плавания девушка мучилась от кожного раздражения и приступов тошноты.

Ранее от токсичных вод ярко-голубого озера пострадала и популярный испанский блогер Uxia, которая две недели мучилась от аллергических реакций.

Врачи объяснили, что кратковременное пребывание в озере приводит к раздражению кожи и глаз, а долгое плавание грозит заболеваниями желудка, рвотой и тошнотой.