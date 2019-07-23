Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы попали в больницу из-за фото в токсичном озере 

Рамблер 3 часа назад
Туристка решила поплавать в живописном, но токсичном озере Монте Неме в Испании ради фото в соцсетях.
«Я погрузилась в воду, потому что она была прекрасна», — призналась девушка.
Однако после такого плавания девушка мучилась от кожного раздражения и приступов тошноты.
Ранее от токсичных вод ярко-голубого озера пострадала и популярный испанский блогер Uxia, которая две недели мучилась от аллергических реакций.
Врачи объяснили, что кратковременное пребывание в озере приводит к раздражению кожи и глаз, а долгое плавание грозит заболеваниями желудка, рвотой и тошнотой.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет предложит отдых на альтернативном побережье
Эксперты рассказали, как часто туристы теряют багаж
Самые жуткие заброшенные места России3
Будни в небе: как живут современные стюардессы
Почему китайцы едут в Россию, а мы — на дачу1
Видео
02:08
Страны, где ненавидят русских туристов
Новости путешествий
05:15
Названы самые пугающие страны для путешествий
Новости путешествий
01:03
«Победа» запустила собственного туроператора
Новости путешествий
06:24
Самые опасные аэропорты мира
Новости путешествий
02:59
В России ужесточат правила ввоза багажа
Новости путешествий
01:03
Теперь «Победа» стала туроператором
Новости путешествий
02:20
«Испанские Мальдивы» еще токсичнее новосибирских
Новости путешествий
00:11
Выяснилось, куда россияне летают в выходные
Новости путешествий
00:11
Китайские туристы уничтожают редкий пляж в России
Новости путешествий
13:18
Достопримечательности, появившиеся после катастроф
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение