Где отдыхают россияне этим летом, кроме Турции

На основе данных о бронировании туров аналитики «1001 Тур» составили рейтинг самых популярных направлений у российских туристов в июле и начале августа. Ожидаемо наибольшим спросом в середине лета пользуются путевки на курорты Турции. Средневзвешенный тур для наших сограждан обходится сегодня в 111 275 рублей. Наиболее востребованным турецким курортом традиционно является раскрученная и понятная Анталия. К слову, турецкие отельеры анонсировали снижение цен на размещение в июле-августе на 10-15%. Оно вызвано неполной загрузкой гостиниц. По словам экспертов, чтобы заполнить отели, их хозяевам придется до конца сезона предлагать все больше и больше спецпредложений и надеяться на last minute бронирование, то есть, в последний момент.

На второй строчке по популярности у россиян в середине июля оказался Тунис. Средняя цена тура на северное побережье Африки на данный момент составляет 77 615 рублей. Лидером среди тунисских курортов является остров Джерба, известный своими шикарными пляжами. Вслед за ним идет изысканный город-курорт Хаммамет в 65 километрах от столицы. Замыкают топ-5 Сусс, Монастир и самый южный из крупных курортов страны — Махдия.

Греция устойчиво занимает третье место среди всех направлений, которые выбирают россияне в середине лета-2019. При этом почти половина наших туристов отправляется на Крит. Наибольшим спросом пользуются курорты, расположенные в районах Ираклиона и Ретимно. Много россиян находится сейчас на Родосе, Корфу, Халакидиках и Пелопоннесе. В среднем тур в Грецию обходится в 125 777 рублей.

В число востребованных стран также входят пляжные Кипр, Испания, Доминикана, Италия, Таиланд и Куба.

А где же Россия, спросите вы? На том самом месте, которое заслуживает по соотношению «цена-качество» турпродукта. Достаточно взглянуть на стоимость авиабилетов в Сочи, чтобы понять истинную причину, из-за чего бешено и совершенно неоправданно взлетели цены на путевки внутри страны. Средняя стоимость туров на российские курорты составляет в июле 53 610 рублей.