Самые опасные аэропорты мира

Самолёты считаются самым безопасным видом транспорта, но вот про некоторые аэропорты этого не скажешь. Чтобы посадить лайнер на взлётно-посадочную полосу в них, пилот должен обладать недюжинным мастерством. Например, высокогорный аэропорт имени Тенцинга и Хиллари в городе Лукла в Непале считается одним из самых опасных в мире. ВВП, расположенная между горами, слишком коротка, не освещается, туда ограниченно подаётся электричество. Сесть там в непогоду почти невозможно, поэтому пилотам остаётся надеяться только на благосклонность природы.