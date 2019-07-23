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Самые опасные аэропорты мира 

Рамблер 3 часа назад
Самолёты считаются самым безопасным видом транспорта, но вот про некоторые аэропорты этого не скажешь. Чтобы посадить лайнер на взлётно-посадочную полосу в них, пилот должен обладать недюжинным мастерством. Например, высокогорный аэропорт имени Тенцинга и Хиллари в городе Лукла в Непале считается одним из самых опасных в мире. ВВП, расположенная между горами, слишком коротка, не освещается, туда ограниченно подаётся электричество. Сесть там в непогоду почти невозможно, поэтому пилотам остаётся надеяться только на благосклонность природы.
Новости путешествий , Видео
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